Bimba di 3 anni muore schiacciata da un cancello.

L’incidente nel pomeriggio in un parco giochi

Il presidente della Regione Liguria e la giunta esprimono profondo dolore e sconcerto per quanto accaduto oggi.

Una bambina è morta nel pomeriggio a Lerici in un parco giochi per un incidente accaduto nei pressi del cancello di ingresso. Secondo una prima ricostruzione la morte sarebbe stata provocata dalla caduta del cancello. La bimba era in compagnia del nonno che sarebbe rimasto ferito.

Regione Liguria è vicina alle autorità per conoscere la reale dinamica del terribile incidente