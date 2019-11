Il tratto autostradale era stato chiuso ieri per verifiche strutturali su due viadotti

Autostrada A26: riapertura prevista per le 12 di oggi

Buone notizie per chi deve raggiungere Piemonte e Lombardia dalla Liguria. E’ prevista infatti per le 12 la riapertura del tratto autostradale tra l’innesto dell’A10 e Masone in entrambe le direzioni.

L’Autostrada era stata chiusa, in urgenza, ieri sera alle 21.30 per verifiche strutturali su due viadotti. (leggi qui)