Fuga dalla polizia

Un automobilista in fuga dalla polizia, è rimasto intrappolato nel cantiere per la costruzione del sottopassaggio ferroviario, di via Tenda, a Ventimiglia ed è ha proseguito la corsa a piedi, dopo aver rischiato di investire alcuni passanti. E’ accaduto nel pomeriggio ed ora è caccia all’uomo.

La vicenda

è ancora in fase di ricostruzione, ma stando ad alcune testimonianze raccolte sul posto, sembra che il fuggitivo, a bordo di una Volkswagen Golf di targa svizzera, sia scappato all’alt della polizia, imboccando a forte velocità corso Limone Piemonte.

Giunto all’altezza

del passaggio a livello, tuttavia, si è infilato nel cantiere, ma a quel punto non ha potuto far altro che abbandonare il mezzo e proseguire a piedi. Per fortunale sbarre del passaggio a livello si stavano abbassando e non c’erano pedoni, altrimenti il bilancio avrebbe potuto essere più grave. Gli uomini della scientifica stanno ispezionando la vettura, per verificare che non nasconda droga o altro e per capire a chi appartenga.

