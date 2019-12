Spacciatore

La Squadra Volante della Questura ha arrestato nigeriano, di 29 anni, per detenzione e spaccio di stupefacenti. La vicenda scaturisce da uno dei quotidiani controlli disposti dal Questore Capocasa. Nei pressi del supermercato Eurospin di Porto Maurizio, l’attenzione degli operatori veniva attirata da un noto tossicodipendente della zona, attualmente in cura al Sert, e dai suoi movimenti sospetti.

Con fare circospetto si dirigeva verso un’abitazione e suonava il campanello; dalla porta usciva un cittadino straniero con il quale il primo intavolava una conversazione via via più accesa. Alle richieste di spiegazione da parte degli agenti, entrambi gli interlocutori si mostravano agitati e reticenti di guisa che gli operatori, anche in considerazione dei trascorsi dei due soggetti, valutavano di procedere con una perquisizione locale.

La ricerca dava esito positivo consentendo di rinvenire alcune dosi termosaldate di sostanza stupefacente del tipo marijuana, materiale per il confezionamento e, occultati in diverse parti della casa, 4.500 euro in contanti. Lo straniero, titolare di regolare permesso di soggiorno, con precedenti, è così finito in carcere. Oggi il giudice convalidava la misura operata dai poliziotti.

