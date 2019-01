Sanremo. La Polizia di Stato arresta un trentacinquenne sanremese per resistenza e danneggiamento.

Arrestato 35enne sanremese per resistenza e danneggiamento dopo violenta lite in corso Cavallotti

Nella tarda serata di sabato scorso, gli Agenti della Squadra Volante del Commissariato di Sanremo sono intervenuti presso un esercizio commerciale di corso Cavallotti, per sedare una violenta lite tra due persone.

Giunti sul posto, gli Operatori hanno subito notato un uomo in stato di incoscienza, dovuta probabilmente all’abuso di sostanze alcoliche e per questo hanno richiesto, immediatamente, l’intervento dell’autoambulanza.

Nei pressi del bar anche due cani, entrambi di grossa taglia i quali, alla vista degli agenti che si stavano avvicinando alla persona bisognosa di aiuto, si sono subito dimostrati aggressivi. Un altro uomo, sanremese del 1983 coinvolto nella lite, ha iniziato a inveire contro gli agenti, minacciandoli, fino a scagliarsi contro di loro.

Ammanettato con difficoltà, ha opposto un’energica resistenza colpendo, con ripetuti calci, l’auto di servizio, fino a infrangere il vetro della portiera posteriore.

Già noto per precedenti pregiudizi di polizia quali resistenza, violenza e oltraggio a p.u. è stato tradotto presso il tribunale di Imperia dove, al termine della udienza di convalida dell’arresto, in attesa della celebrazione del processo, il giudice disponeva l’obbligo di dimora nel Comune di Sanremo a suo carico e la permanenza, in abitazione, dalle 22 alle 7 del mattino.