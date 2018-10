Allerta gialla

Il centro meteo di Protezione Civile della regione Liguria ha emesso un avviso di Allerta Gialla, dalle 6 alle 23 di domani, sabato 27 ottobre, in tutta la regione, quindi anche in provincia di Imperia. L’allerta, dunque, prevede: “Occasionale pericolo: fenomeni ed effetti locali”. A seconda dell’ulteriore tendenza potrebbe essere confermata o revocata per domenica 28.

