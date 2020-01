Alice Salvatore

“Escludo apparentamenti con il Pd e con i partiti tradizionali, che sono i responsabili o corresponsabili della situazioni di disservizio che viviamo tutti ai nostri giorni e sulla nostra pelle”. Lo ha affermato, in serata, il candidato governatore della Liguria per il Movimento 5 Stelle, Alice Salvatore, a margine di un incontro pubblico, che si è svolto alla federazione operaia di Sanremo. “E’ sbagliata l’idea di fare coalizione per il potere – ha aggiunto -. Bisogna, invece, proporsi come forze politiche con progetti e proposte per risolvere i problemi della vita quotidiana dei cittadini, affinché le persone abbiano alternative concrete”.

Salvatore non esclude, però, la possibilità di alleanze: “Ma solo con le forze civiche, che abbiano i nostri stessi temi e obiettivi. Alleanza che può avvenire, di fronte a una condivisone di contenuti, di obiettivi e di programma. Sicuramente ci sono dei problemi sia con il centrodestra che con il Partito Democratico, che hanno una visione liberista, la quale favorisce la privatizzazione dei servizi pubblici, che noi avversiamo, perché il nostro obiettivo è favorire solo e sempre interesse della collettività”.

Sull’evoluzione del Movimento

“Ci stiamo avviando a una progressiva riorganizzazione del Movimento 5 Stelle, con gli stati generali, che si terranno a marzo. Il nostro è un movimento in costante evoluzione”.

Sulla condanna di Scajola

Duro il commento Sulla condanna del sindaco di Imperia, Claudio Scajola, accusato di aver aiutato il politico nella latitanza all’estero: “E’ un discorso di decoro, una questione morale – ha affermato -. Un sindaco che viene condannato deve lasciare il proprio incarico. D’accordo, non c’è stata l’aggravante per mafia, ma ha lo stesso aiutato un latitante condannato per mafia nella fuga. Non è una figura istituzionale che possa rappresentare i cittadini imperiesi”.

E sulla mafia avverte: “Siamo riusciti già dall’opposizione a istituire una commissione regionale di inchiesta antimafia che partirà della prossima legislatura. La lotta al contrasto della criminalità organizzata è fondamentale, visto anche il rapporto della Dia”.

