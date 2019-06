40enne si inserisce nel gruppo WhatsApp di una scuola danza e tenta di adescare 13enne

La polizia postale di Imperia ha denunciato un 40enne di Imperia, scoperto mentre tentava di adescare una ragazzina di 13 anni. L’uomo prima si è inserito in un gruppo WhatsApp di una scuola locale di danza, poi ha cercato di circuire la ragazza con attenzioni, complimenti e richieste che si sono fatte via via più pressanti. La giovane ballerina si è però accorta del pericolo e ha avvisato la madre che a sua volta si è rivolta alla Polizia Postale. L’uomo è stato rapidamente individuato dagli agenti impegnati nelle indagini e la sua abitazione è stata perquisita. Il materiale informatico sequestrato è al vaglio degli investigatori, anche per scongiurare il rischio che ci siano altre vittime.