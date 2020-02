Vertice in Prefettura

È iniziata in questi minuti la riunione operativa in Prefettura a Genova che ha la centro la questione coronavirus. Sono presenti il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore alla Sanità Sonia Viale, l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, l’assessore alla Comunicazione Ilaria Cavo, il sindaco di Genova Marco Bucci, i vertici di Alisa, assieme ai prefetti liguri e Pierluigi Vinai in rappresentanza di Anci.

Intanto, sul sito di Regione Liguria

sono disponibili tutte le informazioni sulla situazione relativa al coronavirus in Liguria. Nella home page del sito www.regione.liguria.it si trova un banner dedicato che consente di accedere al live journal aggiornato in tempo reale. Stessa modalità di aggiornamento anche sui canali social di Regione, Facebook e Twitter.

“Un vertice fondamentale per essere coordinati e pronti a gestire al meglio qualsiasi eventuale caso di coronavirus in Liguria. È importante essere lucidi, senza allarmismi con la massima attenzione per la salute e la sicurezza dei cittadini – afferma il presidente Giovanni Toti – Il nostro sistema è pronto ad affrontare eventuali criticità. Invitiamo i liguri a consultare i nostri canali web e social, per essere informati in tempo reale e a seguire le indicazioni per non correre inutili rischi”.

In conclusione della riunione gli aggiornamenti con una diretta sulla pagina Facebook di Regione Liguria.

