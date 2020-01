Verso le Regionali

l neo movimento politico Liguria Popolare, presieduto dal consigliere regionale spezzino Andrea Costa e che a livello nazionale guarda all’ex ministro dei trasporti Maurizio Lupi (Noi con l’Italia) batte tutti sul tempo in vista delle prossime elezioni regionali. Questa mattina sono in corso a Sanremo gli “Stati generali” della formazione che in regione conta due consiglieri, oltre a Costa, l’ex “grillino” Gabriele Pisani, che circa due anni fa ha lasciato il Movimento 5 Stelle.

Intorno alle 12 atteso il governatore della Liguria Giovanni Toti, che ha già annunciato la sua ricandidatura mentre è già arrivato il sindaco di Genova Marco Bucci. In cartellone, per la tavola rotonda, oltre a Costa e Lupi, anche il deputato, ex sottosegretario e segretario regionale della Lega Edoardo Rixi, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Massimiliano Iacobucci, il sindaco di Rapallo e leader regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco. In pratica tutte le anime del centro destra che sosterranno la corsa di Toti al secondo mandato.

«Una tavola rotonda in cui intendiamo approfondire i valori alla base del nostro progetto civico, che siamo convinti possa dare quei riscontri che il Ponente attende da troppo tempo in termini di infrastrutture, economia e scelte per il futuro» spiega Andrea Costa, consigliere regionale e presidente del movimento civico.

«Il nostro obiettivo principale è quello di dare risposte concrete al territorio con una sintesi politica capace di far convergere al suo interno sensibilità diverse».

Il vice presidente e coordinatore provinciale è Antonio Bissolotti, che ha contribuito alla crescita del movimento nell’Imperiese, a Sanremo in particolare dove Liguria Popolare conta due consiglieri comunali, Sergio Tommasini e Giampiero Correnti, inizialmente eletti sotto le insegne di “100 per cento Sanremo”.

«Nonostante sia nato da poco tempo, Liguria Popolare si sta radicando in provincia con la richiesta continua di adesioni che arrivano da anime moderate che fanno riferimento a valori di centro. Al nostro interno abbiamo personalità con la competenza necessaria per dare risposte reali al territorio a cominciare dal gruppo consiliare a Sanremo con Tommasini e Correnti» sottolinea Bissolotti.

Gli stati generali di Liguria Popolare si presentano come appuntamento aperto al pubblico. Il clou dell’evento sarà la tavola rotonda aperta a tutti dal titolo “Infrastrutture e ambiente, verso le Regionali 2020” a cui hanno aderito appunto Toti, Bucci, Rixi, Lupi, Iacobucci e Bagnasco.

«Sul palco, tutti insieme, parleremo di idee e proposte concrete da realizzare nella nuova legislatura con la conferma del governatore Toti» anticipa Andrea Costa.

Intervista a Sergio Tommasini

“Liguria popolare è un movimento civico popolare, già è in giunta con il Governatore Toti e andrà compatta per la sua rielezione. I temi di oggi è infrastruttura e ambiente. La Liguria ha bisogno di infrastrutture e ci uniremo a Toti per fare richieste al Governo. La nostra è una regione che vive di turismo – ha detto Sergio Tommasini”

Intervista al sindaco di Genova Bucci

“Siamo tra i primi per le infrastrutture digitali. Arriverà, infatti, a Genova, dall’India, una cavo da 240 terabyte che rappresenta il futuro di internet, ma poi mancano le strade. Abbiamo, dunque, bisogno di una infrastruttura ferroviaria e stradale, sia a Ponente che a Levante della Liguria”. Lo ha dichiarato il sindaco di Genova, Marco Bucci, stamani, al cinema teatro Centrale di Sanremo, a margine degli Stati Generali di Liguria Popolare. “Porto la mia testimonianza con tutto il lavoro e l’attività che stiamo conducendo – ha aggiunto -. Come sindaco metropolitano, illustrerò anche le sfide e le necessità per il futuro. Principalmente, le infrastrutture, ciò su cui dobbiamo puntare, non solo a Genova e provincia, ma in tutta la Liguria. Sono la chiave che determina lo sviluppo economico e la ricaduta occupazionale sul territorio. La nostra priorità è avere delle infrastrutture a livello europeo”. Tra le priorità, per Bucci: il tunnel della val Fontanabuona, il Ponte Morandi, la Gronda: “E le nostre autostrade, che sono fatte di ponti e gallerie ed hanno bisogno di tanta manutenzione per essere definite infrastrutture di altissimo livello”. L’inaugurazione del Ponte Morandi? “In primavera”. Si conosce una data precisa? “La primavera finisce il 21 giugno”.

Presente anche il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri: “Sono qui per portare i miei saluti al Governatore Toti e al sindaco di Genova Bucci. Ma soprattutto sono qui perché si parla di infrastrutture, un tema sul quale ci siamo confrontati più volte in questo ultimo anno e mezzo ma oggi credo che se vogliamo portare a termine anche la nostra Aurelia Bis dobbiamo farlo tutti insieme al di là dei colori politici. Deve nascere un tavolo di confronto tra sindaci, Anas, Mit e Regione”

Intervista Carlo Bagnasco (Forza Italia)

