Battaglia di Fiori kids

Centinaia di persone hanno invaso il lungomare di Ventimiglia, ieri sera, in occasione della Battaglia di Fiori Kids, una versione mini della più nota e spettacolare Battaglia di Fiori. Presente l’amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Gaetano Scullino, con una delegazione della Giunta regionale, con in testa il governatore della Liguria, Giovanni Toti; gli assessori Marco Scajola, Ilaria Cavo, Gianni Berrino e Sonia Viale. Tra gli ospiti anche l’onorevole Flavio Di Muro, che è di Ventimiglia.

I particolari

E veniamo alla sfilata: il corteo si è snodato sul lungomare Oberdan, con partenza da via Chiappori (palestra ex Gil). Sette i carri partecipanti, di cui due bombardieri dai quali sono partite bordate di coriandoli e petali, e un veliero in fiore realizzato dal Circolo Velico Ventimigliese.

I carri; con “tema” a sorpresa,hanno ricordato con sculture e alcuni particolari l’esclusiva e rinomata tecnica ventimigliese dell’infioramento a mosaico. Ad animare la festa la Banda musicale “Città di Ventimiglia” e l’Orchestra filarmonica “Città di Ventimiglia”.

Ma i protagonisti assoluti sono stati i bambini, sui carri e in accompagnamento ai medesimi, in un tourbillon di ritmi, lanci e quell’allegria contagiosa che solo i giovanissimi sanno trasmettere. Sul palco a scandire i tempi, a dare il giusto risalto ai partecipanti e a battagliare Luigi Bruzzone, con la collaborazione di Susanna Catellani. Le Compagnie carriste ventimigliesi che hanno partecipato sono: Spunciacurente, i Zuveni di Santa Marta, Cheli d’ina vota, Sgavaudure, i Bumbardei e gli Alpini di Ventimiglia.

Folta la partecipazione

delle scuole estive con “Estate al mare” di Michele Maltempo, “Non solo sport” di Daniela Moro, “Vamos alla playa” di Laura Barone. A questi gruppi si aggiungeranno: “Danza emotion” di Cristina Valente, “Ventimiglia calcio” con Fabio Raco, il “Tennis club Ventimiglia” con Elio Gastaldo, il “Judo club” con Antonella Iannucci , il “Circolo velico ventimigliese” con Roberto Lorenzi , ASD Intemelia – Ginnastica artistica con Alina Saffioti e le Ragazze Ventemigliuse. Al termine della sfilata alcuni gruppi si sono esibiti sul palco del Resentello. A corollario della sfilata laboratorio creativo per bambini ArteinFiore e SoccaBike per gustare la tradizionale farinata, proposti da Lumin’Art, organizzazione eventi.

Si ringrazia per le foto Marco Maiolino

Leggi QUI le altre notizie