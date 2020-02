Ecco tutti gli eventi del fine settimana organizzati in provincia di Imperia e Costa Azzurra: tante attività per grandi e bambini!

Sabato 15 febbraio – Provincia di Imperia

Bordighera

Alle ore 16 al Museo Bicknell Enzo Barnabà presenterà il suo libro “Il passo della morte-Storie e immagini di passaggio lungo la frontiera tra Italia e Francia”. Il libro, Infinito edizioni con Philobiblon, affronta il tema spinoso, storico e attualissimo, del confine e delle migrazioni.

Suggestiva escursione ad anello che ripercorrerà i passi dei pittori impressionisti dell’ottocento. Da Bordighera Alta, attraverso il sentiero del Beodo e la valle del Rio Sasso, giungeremo a Sasso attraverso un susseguirsi di fioriture, di mimosa in primis, e di habitat diversi, godendo di scorci unici tra palmeti, coltivazioni rigogliose di verde e ginestra e antichi borghi. Ritrovo: ore 14.00 presso Piazza De Amicis a Bordighera. Partenza dell’escursione: Piazza De Amici a Bordighera. Distanza: 08 km – Dislivello: 200m – Durata: 3 ore. Difficoltà: E – il percorso è fattibile da chiunque in normali condizioni fisiche dotato in un equipaggiamento adeguato. Iscrizione: l’iscrizione è obbligatoria entro le ore 19.00 di venerdì 14 febbraio. Quota di partecipazione: 10EUR a persona (bambini e ragazzi gratis fino a 15 anni) – Offerta San Valentino: 10EUR a coppia. Equipaggiamento consigliato: scarponcini da trekking impermeabili, bastoni da trekking, abbigliamento tecnico traspirante, giacca a vento, cappello o bandana, buona scorta d’acqua (almeno 1 litro). Informazioni ed iscrizioni: GAE Luca Patelli +39 347 6006939

Alle ore 21 a Palazzo del Parco va in scena “Belvedere. Due Donne per aria”, spettacolo teatrale di e con Anna Mazzamauro e con Cristina Bugatty e con Sasà Calabrese. Regia di Anna Mazzamauro. Biglietti interi 20 euro; ridotti under 25 10 euro. Organizzazione stagione Fughe di teatro a cura di CMC/Nidodiragno Produzioni e Claudia Claudiano. Per prenotazioni tel 0184544633

Borgomaro

Facile escursione serale ad anello sul Monte Grande, una spettacolare montagna dalla cui cima potrete dominare tutta la catena delle Alpi Liguri innevate. Durante la salita sarete proprio sulla via Marenca, che collegava Imperia con il basso Piemonte, importantissima per i commerci, tra cui quello, fondamentale, del sale. Un’escursione tra tre valli, di cui ammirerete i paesi e la diversa morfologia mentre l’ultima luce del sole invernale colorerà magicamente le vette. E al termine, quale modo migliore per concludere la giornata che perdersi tra i paesini della Valle del Maro? Ritrovo: ore 15.00 a San Bernardo di Conio (Borgomaro IM). Durata 3 ore – Distanza: 6 km circa – Dislivello: 300 metri circa – Difficoltà: E. Quota di partecipazione: euro 10,00 – gratuita per i ragazzi al di sotto dei quindici anni. La quota comprende: escursione guidata con guida ambientale escursionistica associata AIGAE. Equipaggiamento consigliato: scarponcini da trekking, pantaloni lunghi, pile o maglione, giacca a vento o cerata, guanti, acqua, torcia o pila frontale. Iscrizione: obbligatoria entro le ore 12.00 del 15 febbraio. Informazioni ed iscrizioni: GAE Marco Rosso +39 338 771870

Cervo

Alle ore 22 al circolo Babilonia, Via Steria 47, concerto benefico dei Shockin’ Head di Ventimiglia e Gotham Crew di Sanremo a favore dell’associazione per i diritti dei disabili “La giraffa a rotelle” di Imperia.

Imperia

Vista guidata alle ricchezze artistiche e storiche del Parasio con partenza alle ore 15.30 dalla Basilica S. Maurizio.

Alle ore 21 a Lo Spazio Vuoto, via Bonfante, spettacolo teatrale dal titolo Finale di partita di Samuel Beckett. Biglietti a 16 euro.

Ospedaletti

Alle ore 17 la Biblioteca Civica ospita il primo appuntamento della rassegna letteraria “La Riviera dei Libri-Cervo in blu d’inchiostro” a cura di Francesca Rotta Gentile, prof.ssa dell’Istituto Colombo di Sanremo. Protagonista l’autrice Annalisa Ambrosio che presenterà “Platone-Storia di un dolore che cambia il mondo” (Bompiani). Intervista Loretta Marchi. Ingresso libero.

San Biagio della Cima

Alle ore 16.30 al Centro polivalente Le rose per la rassegna “Storie dell’Italia interna -L’appennino tosco-emiliano” presentazione del libro “Madri” di Oreste Verrini (ed. Fusta). A cura dell’associazione Amici di Francesco Biamonti. Presente l’autore. Ingresso libero.

Sanremo

Alle ore 10 al Floriseum di Villa Ormond incontro a cura delle Consulenti di Sanremo e Imperia de La Leche League Italia dal titolo “Sogni d’oro. Aspettative e gestione del sonno della famiglia che allatta”. Ingresso libero.

A The Mall mostra “The fashion side of Festival”, un viaggio alla scoperta degli abiti che hanno fatto la storia del Festival, aperta fino al 23 febbraio.

Per al rassegna letteraria Fiori di carta, alle ore 17.30 al Museo del Fiore, Floriseum presentazione del volume “Camminare nella storia tra Monte Nero e la Valle Argentina” (ed. Atene) di Marco Macchi. Presente l’autore. Ingresso libero.

Taggia

Breve escursione da Taggia fino al Santuario Nostra Signora di Lampedusa a Castellaro. Ritrovo alle ore 9 a Taggia in piazza Eroi Taggesi (Obelisco), durata 3 ore circa, rientro verso le ore 12.30. Quota di partecipazione 6 euro (gratuito per i ragazzi fino a 18 anni). Distanza 7 km, dislivello 320 metri. Informazioni guida Gae Angela Rossignoli, telefono 338 4536788, e-mail mail: angela.rossignoli@gmail.com.

Il Teatro del Banchero organizza per tutta la giornata un laboratorio di scrittura curato da Gianni Cascone che lavora alla costruzione di un romanzo collettivo, e lo stage con Luigi Orfeo, attore, regista di teatro e di lirica, che proporrà un lavoro sul tema “la vita”.

Sabato 15 febbraio – Costa Azzurra

Antibes

Fino al 16 febbraio si svolge a Port Vauban, parking Pré aux Pêcheurs, Pain, amour et chocolat, 14esima edizione del salone che accoglie i migliori produttori italiani e francesi di pane, prodotti da forno, cioccolato, pasticceria e artigianato. In programma anche incontri e intrattenimenti nel corso dell’apertura dalle ore 10 alle 19.

In occasione di San Valentino l’Ufficio del turismo organizza una speciale Visita Guidata San Valentino con sosta, tra le altre cose, al Museo Peynet. Partenza da 42 avenue Robert Soleau.

Mentone

Alle ore 14 inaugurazione della 87esima Fête du Citron®’ sul tema Les Fêtes du Monde: apertura dei Giardini al pubblico Bovès e alle 20.30, Giardini di Luce.

Montecarlo

Dalle 10 alle 19.30 all’Espace Fontvieille si svolge 2° Torneo Internazionale di Buhurt Prime, combattimenti medievali, luna-park e artigianato medievale.

Al Théâtre des Variétés alle ore 15 concerto di Marie-Pierre Oudol e dei suoi musicisti con gli aneddoti e e canzoni di Edith Piaf. In prima serata canzoni francesi, bossa e jazz con il gruppo Combojazzy, a cura dell’Associazione Monaco-Art-Music.

Alle ore 22.30 concerto di Tarkan a Le Sporting Monte-Carlo – Salle des Etoiles.

Nizza

In Piazza Massena si svolge il Carnevale di Nizza con alle ore 14.30 Battaglia di Fiori e alle ore 21 Corso Carnevalesco illuminato.

Saint Paul de Vence

La Fondation Maeght di Saint Paul presenta, fino all’8 marzo, l’esposizione “L’épreuve du miroir”, dedicata al mondo pittorico di Ra’anan Levy. L’artista franco-israeliano è nato a Gerusalemme nel 1954. Aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 18. Ingresso 16 euro.

Domenica 16 febbraio – Provincia di Imperia

Bordighera

Per l’Inverno Musicale, alle ore 16.30 a Palazzo del Parco concerto per due pianoforti a Otto Mani del Quartetto Respighi con Patrizia Magliocchetti, Riccardo Crespi, Sonja Silvano, Marco Zaccaria: pianoforte. Musiche di Dvorák, Gounod, Holst, Moszkowski, Mendelssohn, Saint-Saëns, Smetana, Tschaikowsky. Biglietti 12 euro. Per info 184262882

Imperia

Alle ore 17.30 a Lo Spazio Vuoto, via Bonfante, spettacolo teatrale dal titolo Finale di partita di Samuel Beckett. Biglietti a 16 euro.

Ospedaletti

Dalle 9 alle 19 mercato dell’Antiquariato in corso Regina Margherita.

Perinaldo

Escursione ad anello dalla mille sfaccettature. Da Perinaldo si percorreranno gli antichi percorsi che conducevano al Monte Caggio e tra bellissimi boschi di leccio, castagno e pino incontreremo caratteristiche chiesette campestri e vedremo aprirsi bellissime viste sulla Val Nervia, la Val Crosia, la Riviera dei Fiori, la Costa Azzurra e le Alpi Liguri e Marittime. Il colore giallo brillante delle mimose in fiore impreziosirà ancor di più i panorami sospesi di questo itinerario. Ritrovo: ore 9.00 presso il parcheggio del casello autostradale di Bordighera. Partenza dell’escursione: Perinaldo IM. Distanza: 11 Km – Dislivello +/- 400 m – Durata: 5 ore – Difficoltà: E. Difficoltà: E – il percorso è fattibile da chiunque in normali condizioni fisiche dotato in un equipaggiamento adeguato. Iscrizione: l’iscrizione è obbligatoria entro le ore 19.00 di sabato 15 febbraio. Quota di partecipazione: 10EUR a persona (bambini e ragazzi gratis fino a 15 anni). La quota comprende: accompagnamento di guida ambientale ed escursionistica iscritta ad AIGAE. Equipaggiamento consigliato: scarpe o scarponcini da trekking, abbigliamento tecnico traspirante a strati, giacca a vento, cappello o bandana, buona scorta d’acqua (almeno 1 litro). Pranzo al sacco. Informazioni ed iscrizioni: GAE Luca Patelli +39 347 6006939

Prelà

Mercatino di antiquariato e brocante con angolo dedicato a prodotti biologici a Molini di prelà.

Sanremo

Parte alle ore 9 l’escursione su un percorso lungo le alture della Città dei Fiori partendo dalla chiesa di Verezzo S.Antonio accompagnati dalla guida ambientale escursionistica A.I.G.A.E Antonella Piccone. Quota di partecipazione 10 euro. Ritrovo alla Chiesa di Verezzo S.Antonio. Per info e prenotazione 391 1042608

Alle ore 16 concerto per harmonium di Giuseppe Venturelli. Musiche di Frescobaldi Bach, Verdi e Morricone. Evento a cura di SIDEF (Società italiana dei Francesisti). Ritrovo davanti al Museo Daphne, Via Matteotti 17.

Santo Stefano al Mare

Dalle 9 nelle vie e piazze del paese mercatino di artigianato, brocante e curiosità.

Taggia

Il Teatro del Banchero organizza per tutta la giornata un laboratorio di scrittura curato da Gianni Cascone che lavora alla costruzione di un romanzo collettivo, e lo stage con Luigi Orfeo, attore, regista di teatro e di lirica, che proporrà un lavoro sul tema “la vita”.

Ventimiglia

Dalle ore 14 nei Giardini Tommaso Reggio festa di carnevale per bambini con intrattenimenti, pop corn, truccabimbi e pony del centro equestre Val Nervia.

Domenica 16 febbraio – Costa Azzurra

Antibes

Ultimo giorno di svolgimento a Port Vauban, parking Pré aux Pêcheurs, di Pain, amour et chocolat, 14esima edizione del salone che accoglie i migliori produttori italiani e francesi di pane, prodotti da forno, cioccolato, pasticceria e artigianato. In programma anche incontri e intrattenimenti nel corso dell’apertura dalle ore 10 alle 19.

Mentone

Per la 87esima Fête du Citron® dalle 9 alle 19, apertura dei Giardini al pubblico Bovès, dalle 14.30 alle 16, Sfilata dei Frutti d’oro sulla Promenade du Soleil.

Montecarlo

A Port Hercule, fino al 1° marzo è aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Orari da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21.

Nizza

Il Mamac di Nizza, in collaborazione con il Nouveau Musée National de Monaco, organizza, fino al 22 marzo, una retrospettiva dedicata all’artista svedese Lars Fredrikson. Instancabi le ricercatore, fu il pioniere dell’arte sonora, coniugò la poesia e le arti plastiche anche delle possibilità offerte dalle tecnologie del suo tempo come la televisione, il fax e la radio. Quasi 200 opere sono esposte domenica 9 febbraio