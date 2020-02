Tanti sono gli eventi per questo penultimo fine settima di febbraio. A fare il padrone di casa le feste di Carnevale, dedicate a grandi e piccini, con trucca bambini, sfilate dei carri e le immancabili frittelle tipiche della festa. Ma anche mostre e mercatini dell’antiquariato sia in riviera che nell’entroterra.

Sabato 22 febbraio:

Ad Ospedaletti si svolgerà il Carnevale dalle ore 9 fino alle 19 in via xx settembre, dalle ore 14.30 corteo itinerante e dalle ore 16 in piazza IV Novembre la pentolaccia mentre a Sanremo in piazza San Siro si svolgerà il mercatino dell’ antiquariato “Piccolo Broccante” dove gli espositori proporranno articoli di pregio e rarità e tante curiosità. Sempre a Sanremo presso il Forte Santa Tecla dalle ore 14:00 fino alle 18:00 si svolgerà il congresso di medicina sportiva “Scienza e Podismo”in collaborazione con Sanremo Urban Trail.

A Taggia il protagonista di oggi è il Carnevale dei bambini a partire dalle 14 in piazza Trinità così come A Montegrosso Pian Latte dalle ore 15 festa di Carnevale con spettacolo di magia al centro Polifunzionale;

Il Museo Maci di Imperia a Villa Faravelli sarà aperto dalle ore 10:00/13:00 e dalle 16:00/19:00. Il capoluogo di Provincia sarà ricco di eventi: dalle ore 9 fino alle 12 terzo appuntamento con il corso di cucito, a cura dell’Associazione No Mobbing Onlus di Imperia, che si terrà presso la sala riunioni Ce.S.Pim di via Cascione. Iniziano le feste di carnevale: la festa di oggi “Jumanji”si terrà presso l’Oratorio di San Giuseppe a Borgo Fondura a partire dalle 14.30.

Per chi volesse rilassarsi guardando una mostra potrà farlo con l’esposizione , libri, cartoline e reperti del vecchio penitenziario di Oneglia presso la Biblioteca della città dalle ore 9.30 fino alle 12.30, la mostra sarà visibile fino al 29 febbraio. Mentre al pomeriggio si presso la sede della Provincia si terrà l’evento commemorativo “Il giovane Pertini”a partire dalle ore 17.

Ventimiglia dalle ore 9 fino alle 17 Mercatino antiquariato presso i giardini Tommaso Regio.

A pieve di Teco questa sera lo spettacolo “La Melodia dello scalpello” dalle ore 21 presso il Teatro Rambaldi per gli sfollati di Cenova.

Domenica 23 Febbraio:

A Vallecrosia si svolgerà il Carneval’Ape sul lungomare Marconi a partire dalle 14.30;

Anche Bordighera si prepara a festeggiare il Carnevale: a partire dalle 14.30 in piazza padre Giacomo Viale a Bordighera Alta ci saranno musica, pentolaccia e tanta allegria.

A Perinaldo tutti con il naso all’insù con le osservazioni astronomiche dalle 12 alle 13. L’appuntamento è presso il Santuario della Visitazione doe si seguirà il transito del Sole sulla linea mediana.

A Sanremo di svolgerà a partire dalle ore 8 la gara podistica Urban Trail.

Ceriana tutti in maschera per il Carnevale a partire dalle ore 15 con carri allegorici, pentoloaccia e e famose frittelle.

Nel pomeriggio presso il Palafiori per Cervo in blu d’inchiostro alle ore 17 Giulio Cavalli presenta “Carnaio” finalista Premio Campiello;

A Pompeiana festa di Carnevale dalle ore 14.30 con animazioni a tema Lego. Carnevale anche a Santo Stefano al Mare(ore 14.30 in piazza Cavour e Scovazzi) , San Lorenzo al Mare dalle 14.30, e ad Imperia presso la Parrocchia di Cristo Re a tema “Medioevale” dalle ore 14.30 fino alle 17 e a Diano Marina dalle ore 10 con l “Carnevale dei bambini” e dalle 4.30 con la sfilata dei carri allegorici.

A Pieve di Teco mercatino dell’antiquariato sotto i caratteristici portici per tutta la giornata. Mentre a Ranzo dalle ore 15 apertura straordinario di San Pantaleo con visita guidata.