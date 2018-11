Taglio del nastro di OlioOliva 2018: al via la festa dell’olio nuvo

E’ ufficialmente iniziata con il taglio del nastro, questo pomeriggio a Imperia, una della manifestazioni principe del ponente ligure. Al via l’edizione 2018 di OliOliva, la festa dell’Olio Nuovo, una vetrina importante per le eccellenze del territorio, nel cuore del regno dell’Oliva Taggiasca, che andrà in scena da oggi fino a domenica 11 novembre. Al vernissage erano presenti il sindaco del capoluogo Claudio Scajola, il presidente della Provincia Fabio Natta, il Prefetto Silvana Tizzano, il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore regionale Marco Scajola- nipote del sindaco- e i vertici della Camera di Commercio tra cui il vicepresidente Enrico Lupi.

Saranno tre giorni importanti per la città di Imperia, sotto ai riflettori. Al capoluogo anche quest’anno è affidato il compito di lanciare tutte le realtà che rendono speciale questo territorio. Con più di 200 aziende espositrici e migliaia di visitatori, la manifestazione porta in scena nelle vie, nelle piazze e negli angoli caratteristici di Imperia Oneglia, l’olio extra vergine insieme ai prodotti tipici di nicchia. Workshop, scambi di buone pratiche, il convegno “2018 anno del cibo italiano: etica, cultura ed identità”, approfondimenti e laboratori, corsi di assaggio, tour guidati nelle aziende e nei frantoi.

“Olioliva valorizza e promuove le eccellenze enogastronomiche e turistiche liguri e le proprietà della Dieta Mediterranea” commenta Enrico Lupi, vicepresidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria e presidente dell’Azienda speciale “PromoRiviere”. “Si tratta della manifestazione che caratterizza l’autunno imperiese, in grado di accogliere migliaia di visitatori”.

