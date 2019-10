L’assessore alla sanità Sonia Viale : “Positivo il dialogo col Presidente Isah, ma la Cgil fa politica strumentale”

“Oggi si è tenuta la II Commissione consiliare di Regione Liguria avente ad oggetto la richiesta dell’Isah di trasformarsi in azienda privata e l’audizione dei sindacati. Apprendo con soddisfazione che il Presidente dell’Isah, audito dai consiglieri, ha dato la disponibilità ad attendere rispetto alla richiesta di trasformazione da azienda pubblica a privata, in modo tale da completare il percorso di mobilità di alcuni dipendenti che ne hanno fatto richiesta. Questo fatto, insieme al percorso di mobilità andato a buon fine in Asl 1, in seguito all’apertura di un Tavolo in Prefettura ad Imperia, è positivo. Il benessere organizzativo è un obiettivo comune a tutti e sicuramente questa apertura contribuisce a raggiungerlo. Spiace tuttavia constatare che da parte del sindacato Cgil in questa vicenda si sia voluto fare politica strumentale. Infatti, dapprima la Cgil ha dato il via libera in silenzio stampa alla privatizzazione dell’Isah, nonostante la perdita per i lavoratori dello status di dipendente pubblico. Successivamente all’apertura del Tavolo in Prefettura non ha perso occasione di polemizzare con la Regione, confondendo la gestione privata in convenzione dell’ospedale di Bordighera con la totale privatizzazione dell’Isah”