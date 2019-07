Paraciclismo

Il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, con il vicesindaco Simone Bertolucci, hanno premiato, a margine del Consiglio comunale, in corso di svolgimento a Palazzo civico, l’atleta ventimigliese Fabio Radrizzani, che a fine giugno, in Veneto, si è laureato campione italiano di paraciclismo. A Radrizzani, che corre per il team Tht Tigullio Handbik, è stata consegnata una targa.

