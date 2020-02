Le parole dell’onorevole Flavio Di Muro dopo l’addio alla Lega delle consigliere di Sanremo, Federica Cozza e Patrizia Badino (LEGGI QUI)

Onorevole Di Muro all’attacco dopo l’addio alla Lega delle consigliere Cozza e Badino

La Lega è aperta a tutti quelli che vogliono mettersi a disposizione del movimento e dei cittadini: le scelte personalistiche per ottenere qualche riga di attenzione da parte di qualche giornale non appartengono al dna della Lega.

Della volontà di due Consiglieri comunali di Sanremo, elette con il simbolo della Lega, di lasciare o autosospendersi dalla Lega ho appreso dai giornali, a cose fatte. Ognuno è libero della proprie scelte: gli elettori sapranno giudicare in seguito. Posso capire chi vuole lasciare il nostro movimento, ma il contestuale passaggio ad altra forza politica mi sembra fuori tema e fuori luogo nonché poco rispettoso per gli elettori sanremesi che solo pochi mesi fa hanno votato la Lega riservandogli il 18% dei voti, lista più votata del centrodestra.

I prossimi 14, 15 e 16 febbraio partirà il nuovo tesseramento della Lega e saremo in piazza per raccogliere nuove adesioni e per costruire una lega ancora più forte e presente nella città di Sanremo.

Flavio Di Muro – Commissario provinciale Lega