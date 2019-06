Cambio della guardia al vertice del Gruppo di Sanremo dell’ Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Imperia. Lascia, dopo tanti anni di mandato, lo storico Capogruppo Roberto Criscuolo e passa il testimone a Natale Valdisserra, che già ricopre la carica di Vicepresidente Vicario della Sezione A.N.A. di Imperia (nella foto da sinistra: Natale Valdisserra e Roberto Criscuolo).

Valdisserra, classe 1948, ha prestato il servizio militare, con il grado di caporal maggiore, nella Compagnia Trasmissioni della Brigata Alpina “Taurinense”. Attualmente, fa anche parte del nucleo di Protezione Civile dell’A.N.A., Sezione di Imperia; ha al suo attivo diversi interventi per calamità naturali: terremoto in Abruzzo e in Emilia; alluvioni a La Spezia; a Vernazza e Monterosso, nelle Cinque Terre.

L’assemblea straordinaria del Gruppo di Sanremo, convocata di recente proprio per procedere al rinnovo delle cariche sociali, oltre ad eleggere il nuovo Capogruppo ha nominato i nuovi Consiglieri nelle persone dei seguenti Alpini: Bedìn Antonio, Criscuolo Roberto, De Martìn Flavio, Dho Renato, Giordano Vincenzo, Lanza Sergio. L’ex Capogruppo, Roberto Criscuolo, oltre ad assumere il ruolo di Consigliere, avrà comunque il titolo di Vice Capogruppo. Criscuolo è già Presidente della Fanfara Alpina Sezionale “Colle di Nava”, Consigliere Sezionale e membro della redazione di “Alpi Marittime”, notiziario della Sezione A.N.A. di Imperia. Gli Alpini di Sanremo salutano tutti i nuovi eletti augurando loro un proficuo lavoro.