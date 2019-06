Maturità 2019, oggi la seconda prova. Che cosa aspetta gli studenti

Archiviato il tema di italiano, oggi per gli studenti di tutta Italia arriva la temuta seconda prova, profondamente “rivoluzionata” dall’ultimo decreto legislativo. La principale novità consiste nel fatto che riguarderà due materie che caratterizzano il percorso di studi: latino e greco per il liceo classico, matematica e fisica per il liceo scientifico, scienze umane e diritto ed dconomia politica per il liceo delle scienze umane.

Anche per la seconda prova il voto verrà assegnato in ventesimi, che si andranno a sommare al punteggio ottenuto nel primo scritto e con i crediti formativi accumulati durante gli anni.