Nonostante la crescita a livello regionale, la provincia di Imperia ha registrato un calo nelle vendite dei tagliandi della Lotteria Italia.

Lotteria Italia vendite in calo in provincia di Imperia. Dato in controtendenza

Nella passata edizione della Lotteria Italia, in Liguria sono stati venduti 256.720 biglietti, un dato in crescita rispetto alla scorsa edizione (+2,4%) e pari al 3% degli 8,6 milioni venduti a livello nazionale.

Nonostante la crescita, riporta Agipronews, in Regione non sono stati centrati premi. Ancora per le vendite, Genova si conferma la provincia dove sono stati staccati più tagliandi (132.900), con un incremento dell’8,8%; salgono le vendite anche in provincia di Savona (52.580, +7,1%), mentre sono in calo quelle nella provincia di Imperia (29.310, -11,7%) e La Spezia (41.930, -9,5%).