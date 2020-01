La dea bendata e la Lotteria Italia si dimenticano della Liguria e soprattutto del Ponente. Sono solo 5 i premi minori legati ad altrettanti biglietti, tutti venduti nel territorio del genovesato di cui uno nel Tigullio. Il tagliando più fortunato, dal valore di 20.000 euro, è stato venduto a Rapallo: si tratta del biglietto numero Q 264525 corrispondente a un premio di terza categoria. Altri quattro biglietti della stessa fascia sono stati venduti nel comune di Genova.

Attenzione alla “data di scadenza”, 180 giorni per reclamare i premi

Sei mesi di tempo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei biglietti vincenti: è la “data di scadenza” della Lotteria Italia. I vincitori hanno 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione del biglietto. Il biglietto, spiega Agipronews, può anche essere spedito direttamente all’Ufficio Premi, con una raccomandata A/R, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

In Liguria venduti 181mila biglietti della Lotteria Italia 2019

Dall’inizio delle vendite, in Liguria sono stati staccati 181.540 biglietti della Lotteria Italia, un dato in calo rispetto alla scorsa edizione (-7,4%). Genova, spiega Agipronews, si conferma la provincia dove sono stati distribuiti più tagliandi (98.160), con un decremento del 10%; in discesa le vendite anche in provincia di Savona (37.660, -5,9%), La Spezia (25.240, -3,1%) e Imperia (20.480, -2,3%).

I 5 super fortunati della Lotteria Italia 2019

Ecco i numeri dei cinque biglietti che si aggiudicano i premi di prima categoria annunciati da Amadeus durante la trasmissione I soliti ignoti – Il ritorno:

5 milioni di euro O 005538 venduto a Torino

2,5 milioni P 463112 venduto a Gonars (Udine)

1,5 milioni N 121940 venduto a Roma (distributore locale)

1 milione C 127922 venduto a Lucca

500mila euro P 370303 venduto a Erba (Como)

I biglietti vincenti di seconda categoria

SERIE NUMERO VENDUTO A PROV C 497235 ROMA RM L 064678 CASTELLARANO RE E 237293 ROMA RM E 235721 ROMA RM N 221621 MOLFETTA BA F 409216 SALERNO SA D 133481 PAVIA PV E 346697 TORINO DI SANGRO CH P 431020 PALO DEL COLLE BA P 412570 LAVIS TN M 059274 RICCIONE RN L 288423 TORINO TO E 468061 FRASCATI RM A 473573 TORTONA AL M 160464 TRIESTE TS P 475690 ROMA RM N 065499 NAPOLI NA M 003332 SALERNO SA A 351631 PARMA PR E 323839 PISCINA TO

I biglietti vincenti di terza categoria