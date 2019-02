L’Istituto Montale a lezione di Bioetica

Trasferta a Milano per ammirare la mostra “Real Bodies”

Lezione di Scienze e di Bioetica a Milano per gli studenti della quarta e della quinta del Liceo scientifico OSA dell’Istituto “E. Montale” di Bordighera. I ragazzi, accompagnati dai loro docenti, hanno visitato la settimana scorsa la mostra “Real Bodies”, per scoprire le meraviglie della complessa macchina del corpo umano. Questa esposizione di corpi veri e organi plastinati, che incuriosisce e affascina, ripercorre l’anatomia umana e i meccanismi biomeccanici che la caratterizzano. Gli studenti hanno avuto un’occasione unica per osservare da vicino l’affascinante mondo dell’anatomia umana: dal più antico metodo di imbalsamazione dei sacerdoti egizi ai più moderni sistemi di conservazione del corpo come la plastinazione, i bozzetti di Leonardo sullo sviluppo dell’embrione, la comparazione tra organi umani e organi animali, i risultati delle analisi delle conseguenze di dipendenze o malattie, cui si è giunti attraverso lo studio di veri corpi umani, donati alla scienza. Tante le domande e tante le curiosità, in particolare per la possibilità di conservare i corpi attraverso l’ibernazione … in attesa forse di scoprire se davvero ci si possa conservare per sempre.