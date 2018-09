Slow Food ha scelto le migliori Osterie d’Italia 2019

Su undici osterie selezionate in Liguria ben quattro si trovano in provincia di Imperia. E’ un record di cui andare fieri per il nostro Ponente che primeggia nella ventinovesima Guida “Osterie d’Italia” appena pubblicata da Slow Food. A potersi fregiare dell’ambito riconoscimento sono le osterie “Cian de Bià” di Badalucco, “Magiargé – Vini e cucina” di Bordighera, “A Viassa” di Dolceacqua e “La Molinella” di Isolabona.

L’elenco di tutte le migliori osterie d’Italia secondo l’associazione creata da Carlin Petrini, Slow Food, è stato svelato ieri a Lingotto di Torino nel corso del Salone del Gusto. La guida “Osterie d’Italia” è curata da Eugenio Signoroni e Marco Bolasco.

Slow Food ha preso in esame la rispondenza a un vero e proprio decalogo così strutturato:

Accogliente e conviviale Giusto rapporto qualità prezzo Conoscenza della materia prima utilizzata Utilizzo di prodotti di prossimità Sa proporre il vino anche nel caso si tratti di vino della casa Non ha menù degustazione Rivendica le proprie radici popolari e non si atteggia a ristorante importante Non rinnega il passato pur ricercando la modernità Anticipa le mode senza inseguire i trend attuali Ha un bravo oste

Per la cronaca le altre osterie selezionate in Liguria sono: “MSE Tutta Calizzano” a Calizzano (SV), “Armanda” di Castelnuovo Magra (SP), “Da O’Colla” di Genova, “La Brinca” di Ne (GE), “Da Fiorella” a Ortonovo (SP), “U Giancu” di Rapallo (GE) e “Gli Amici” di Varese Ligure (SP).

Leggi (QUI) le altre notizie