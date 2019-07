Festival di Sanremo

E’ stata inaugurata, oggi, nel foyer del Casinò di Sanremo, la mostra “Genova per Sanremo. Dischi, etichette e copertine del Festival dal 1957 al 1997”, organizzata dal Polo Museale della Liguria, con l’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (Icbsa) e Rai Teche. L’evento, che resterà visitabile, fino al prossimo 30 luglio, ripercorre il contributo di cantautori, musicisti e parolieri genovesi alla canzone italiana, per mezzo dei loro brani presenti al Festival di Sanremo.

“Attraverso la riproposizione delle copertine originali dei singoli – spiega Rosella Scunza del Polo Museale, sezione di Sanremo – la mostra compie un viaggio non solo nella musica, ma anche nella grafica e nei costumi dei vari periodi, con l’intento di valorizzare il territorio ligure, il forte legame della musica cantautorale genovese con il Festival e la città di Sanremo”. Presente all’inaugurazione anche l’assessore alla Cultura del Comune di Sanremo, Silvana Ormea: “La collaborazione con Icbsa ha inoltre consentito di rendere liberamente ascoltabili sul portale della canzone italiana wwww.canzoneitaliana.it tutti i brani ricordati dalla mostra”.

Leggi QUI le altre notizie

L’INTERVENTO DI ROSSELLA SCUNZA E SILVANA ORMEA

IL VIDEO DELLA MOSTRA