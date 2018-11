La Confraternita dell’Ormeasco compie oggi 20 anni

Nata l’11 novembre del 1998 nel Castello di Pornassio. Oggi festa alla rassegna Granaccia e altri rossi di Liguria a Quiliano

L’undici novembre del 1998, nel Castello di Pornassio, un gruppo di amici, intenditori e amanti dell’Ormeasco, non solo come vino, ma anche come storia di un territorio, di una comunità, quella dell’Alta Valle Arroscia, si riunirono per fondare la Confraternita dell’Ormeasco. A raccontarne la nascita è Raffaele Guglierame, storico produttore assieme al fratello Agostino (la loro azienda agricola ha più di un secolo e, nel 1958, fu la prima a vendere l’Ormeasco in bottiglia), Priore della Confraternita: “L’idea fu dell’amico Gabriele Boscetto, all’epoca presidente della Provincia di Imperia e successivamente senatore. Fu lui a spingere i produttori a creare la Confraternita, oggi i confratelli sono una sessantina, di cui i 22 produttori di Ormeasco dell’Alta Valle Arroscia e di Triora, visto che questo vitigno, durante i secoli, si è spostato da una valle all’altra. Ogni 11 novembre la Confraternita si riunisce e i produttori portano ai confratelli l’Ormeasco Superiore dell’anno precedente. Quest’anno, per festeggiare i vent’anni, faremo uno strappo e saremo a Quiliano durante la rassegna Granaccia e altri rossi di Liguria”, cocnlude Guglierame.