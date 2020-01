Genoa Club Bordighera

Ancora sorprese e giorni di festa per i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria di Sanremo.

Nel pomeriggio di sabato 4 gennaio, alla presenza della Vicepresidente ed Assessore di Regione Liguria Sonia Viale, del Direttore Generale Marco Damonte Prioli, del Direttore della Pediatria Riccardo Borea e di una rappresentanza del Genoa Club Bordighera, i piccoli pazienti del reparto di Pediatria di Sanremo hanno ricevuto calze e sorprese,

direttamente dai soci del Genoa Club Bordighera.

I bambini, hanno accolto con stupore e gioia la piacevole visita ed hanno ricevuto dolcetti e doni distribuiti dal Presidente del Genoa Club Bordighera, Dino Surano e dal Vicepresidente del Genoa Club Bordighera, Stefano Nasetti, concludendo così questo lungo periodo di festività.

“Molte squadre di calcio e associazioni hanno sempre un pensiero per questo reparto, significa che c’ è fiducia e voglia di essere al fianco degli operatori sanitari, dei medici e dei bambini – sottolinea la Vicepresidente e Assessore di Regione Liguria, Sonia Viale esprimendo, inoltre, soddisfazione per l’inizio del nuovo anno all’insegna delle nascite a

Sanremo. Ad oggi sono presenti 13 bambini al nido dell’Ospedale matuziano.

“E’ un bellissimo gesto che si ripete negli anni – afferma il Direttore Generale, Marco Damonte Prioli – ringrazio il Genoa Club per questa iniziativa che consente di alleviare un po’ la sofferenza che hanno i nostri piccoli pazienti quando vengono ricoverati”.

Anche questo momento ha dimostrato la presenza e l’impegno di tante associazioni ed istituzioni del nostro territorio che, con i loro gesti e doni, hanno voluto allietare questi particolari momenti e hanno così testimoniato vicinanza a chi, nonostante il periodo di festa, sta vivendo momenti di sofferenza e preoccupazione.