Das Fürstentum Seborga – "Grenzenlos – Die Welt entdecken": Ligurien, SAT.1, 04/01/20

Ieri è stata un'intensa giornata di promozione del Principato di Seborga sul fronte tedesco! 🇩🇪📺 Il programma "Grenzenlos – Die Welt entdecken", che propone settimanalmente documentari relativi a varie aree geografiche del mondo sul noto canale SAT.1, ha dedicato la puntata di ieri alla Liguria e ha parlato anche del nostro Principato. La troupe è venuta a Seborga lo scorso 5 ottobre ed in quella occasione ha intervistato la Principessa Nina (all'epoca ancora Consigliere della Corona per gli Affari Esteri), il Segretario di Stato Mauro Carassale e la Guardia Secondo Messali. Grazie di cuore a Timo Zorn ed alla troupe di Tellvision per il bellissimo documentario (di cui potete vedere qui la versione integrale: https://youtu.be/CFf-g_AlDSc ; l’estratto su Seborga comincia al minuto 10:32) e ad Elena Scalambrin!📰 Sempre ieri, poi, la Principessa Nina è stata intervistata dal quotidiano tedesco "Allgäuer Zeitung", molto diffuso nella zona dove la Principessa è nata e cresciuta. Potete trovare l'articolo in versione PDF qui: https://www.principatodiseborga.com/pds/wp-content/uploads/2020/01/Allgauer-Zeitung-4-gennaio-2020.pdf

