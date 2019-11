Dal 19 al 22 novembre, al Palafiori di Sanremo, la ASL1 dalle 9 alle 19 parteciperà al festival della salute con “Le Parole della salute”

Il festival della salute al Palafiori di Sanremo

Per la seconda giornata del festival della salute ecco il programma:

9.00 – 10.15 MuSIcanDO: Laboratorio di letterine in musica – SALA PAPAVERO Giochiamo con le lettere dell’alfabeto a suon di musica. Claudia Lorenzi: musicoterapeuta

9.00 – 11.00 Lo sai che respiri e quanto è importante? – SALA RANUNCOLO Respirare sembra la cosa più naturale del mondo. Ma sappiamo veramente quanto è importante per la nostra salute. Francesca Ascheri – fisioterapista del respiro ASL1

9.00 – 11.15 Il dentista sono io – PIAZZA DELLA SALUTE Prendersi cura di se stessi partendo dai nostri denti. Salvatore Taffari – Associazione Nazionale Dentisti Italiani ANDI.

9.00 – 11.15 “Le parole che fanno bene” – SALA NARCISO Le parole che pronunciamo hanno un effetto positivo o negativo sul nostro stato d’animo e nelle nostre relazioni. Come riconoscerle? A cura di COOP Liguria: Centro orientamento ai consumi

9.00 – 13.00 “Ho ragione io. Adolescenza e conflitti: necessariamente una guerra?” – SALA NINFEA Riflessioni sulle relazioni tra adulti e adolescenti Associazione Siama ODV – “Il Puerto Centro Aggregativo, in collaborazione conCespim Imperia

9.00 – 12.00 “A” come ARTE Laboratorio pittorico sul segno e sul linguaggio dell’arte e dei colori Andrea Salvaggio: artista, insegnante di educazione artistica I.C. Centro Levante Sanremo

9.30 – 12.00 La Parola agli animali Laboratorio di PET THERAPY Giampiero Sampietro – Associazione Pet Team

10.30 – 12.00 Musica e storie… in tour – SALA PAPAVERO. Le parole che raccontano di noi e del mondo in cui viaggiamo. A cura dell’Istituto Comprensivo di Bordighera

11.15 – 13.00 “La conquista della stazione eretta” – SALA RANUNCOLO Stare in piedi è una vera e propria conquista per l’uomo, ma non è sempre scontato poterla mantenere in modo corretto. Alessandro Manelli: responsabile Gestione attività riabilitative ASL1 Francesco Mac Donald: ortopedico Milano Massimo Stazzer: posturometrista Verona

11.30 – 12.30 “Quando le parole feriscono. Violenza di genere e linguaggio” – PIAZZA DELLA SALUTE . Un tempo si diceva che la “lingua può ferire più della spada”. Oggi nell’era di social esmartphone le parole (e le immagini) è ancor più vero. Ne siamo consapevoli?Anna Littardi: Educatrice Professionale ASL1 Martina Gandolfo: psicologa Centro Antiviolenza Provinciale

14.30 – 16.30 Respiro. Respirare sembra la cosa più naturale del mondo. Ma sappiamo veramente quanto è importante per il nostro corpo? Lo sai che respiri e quanto è importante? Francesca Ascheri fioterapista Asma bronchiale: nuova emergenza. Parliamone Claudio De Michelis: Direttore pneumologia ASL1

14.30 – 15.30 Casa Sicura. La prevenzione degli incidenti nei bambini. Gli incidenti domestici si possono prevenire! Sono una delle principali cause di accesso ai Pronto soccorso e i bambini sono tra le categorie più a rischio: capiamo cosa fare per prevenirli.

16.30 – 18.00 “Il Respiro nella vita. Il respiro nello sport” – PIAZZA DELLA SALUTE Tecniche di respirazione per imparare a gestire il respiro. A cura del CONI Imperia. Flavio Fontana – istruttore Apnea Academy-kad, monopinna e attività natatorie FIPSAS Dario Roberto Morelli resp ricerca scientifica EMSC e MVM, Cons. reg. CR Lombardia Gianni Mascelli: cardiologo e presidente dell’Associazione “Cuore in Movimento” “Studio e mi alleno: come conciliare al meglio la vita” Alessandro Gangemi, Lorenzo Iannuzzi, Oscar Delcovo, Alessandra Cucè, Riccardo Archimede – eccellenze nello sport e studenti dell’Istituto G. Marconi.

A SEGUIRE – PIAZZA DELLA SALUTE

“L’arco del Benessere”. L’esperienza della prima Community in Italia che ha coniugato sport, salute e benessere Sonia Viale – vicepresidente e assessore alla sanità di Regione Liguria Roberta Guglielmi – sindaco di Vallebona – comune capofila della Community Marilena Piardi vicesindaco di Vallecrosia. Altri sindaci rappresentati i Comuni della Community

16.30 – 17.30 Il nuovo Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze dell’ASL1. Cosa cambia per i pazienti e per i loro familiari". – SALA RANUNCOLO Presentazione del nuovo servizio specialistico che si occupa della cura delle demenze e dell’Alzheimer, dove un gruppo di lavoro multidisciplinare segue diversi aspetti collegati alla malattia: geriatria, neurologo, psichiatra, psicologo, un operatore sanitario. Alessandro Leonardi: Responsabile neurologia cdcd ASL1 Daniela Pelosi psicologa e psicoterapeuta ASL1

17.30 – 18.30 Fake news. Come non farsi fregare dal web, social e app – SALA NARCISO A volte le parole in rete ingannano e ci fanno credere a realtà inesistenti e ci allontanano dalla verità. Andrea Cartotto: coordinatore didattico istituto di Fondazione Franchi

18.00 – 19.00 ”La conta dei contacarboidrati” – SALA RANUNCOLO Per mangiare senza troppi pensieri e sentirsi più liberi. A cura dell’Associazione Diabete Giovanile Ponente Anna Aleo: diabetologa ASL1 Laura Affinito Bonabello: diabetologa ASL1

21.00 – 22.30 ”Incontro pubblico: il nuovo ospedale” – PIAZZA DELLA SALUTE

21.00 – 22.30 ”Tecniche di respirazione per la pratica sportiva, come allenare la muscolatura: illustrazione e prova di sistemi e strumenti” – SALA RANUNCOLO Alessandro Zunino – delegato CONI Imperia> Flavio Fontana – istruttore apnea Academy – kad, monopinna e att. Natatorie FIPSAS Dario Roberto Morelli – resp. Ricerca scientifica EMSC e MVM – consigliere reg. CrR Lombardia