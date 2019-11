Il deputato auspica anche più mezzi e una diversa classificazione dei distaccamenti di Sanremo e Ventimiglia

Flavio Di Muro (Lega) chiede più vigili del fuoco a Imperia

“Ho depositato un’interrogazione al ministro Lamorgese per sapere se intenda potenziare l’attuale organico dei Vigili del Fuoco di Imperia, rivedere la classificazione dei distaccamenti di Sanremo e di Ventimiglia e destinare adeguati automezzi su base provinciale – ha dichiarato il deputato della Lega Flavio Di Muro che prosegue – Matteo Salvini da ministro degli Interni aveva provveduto, già a marzo, all’emanazione di un decreto per l’incremento di 1.500 unità sul territorio nazionale e a una ripartizione dell’organico. La nostra provincia ha assoluto bisogno di un rafforzamento degli organici dei Vigili del fuoco sia per il cronico isolamento dovuto alla carenza infrastrutturale sia per l’elevata incidenza di richieste, in aumento costante dovuto alla presenza e allo stazionamento di migranti, soprattutto nella zona di Ventimiglia, all’intensificarsi di allerte ed emergenze meteo e delle relative conseguenze di dissesto idrogeologico. Inoltre, la provincia di Imperia è l’unica, in Liguria, a non avere distaccamenti di volontari dei Vigili del Fuoco. Il territorio di Imperia si merita un adeguato presidio: auspico che l’attuale governo dia al più presto attuazione a quanto la Lega al governo ha lasciato in eredità”