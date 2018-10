Festa del Santo Patrono a Sanremo

Messa solenne questa mattina a San Siro e assegnazione dei Premi San Romolo nel pomeriggio al Casinò

Oggi, sabato 13 ottobre si festeggia il Santo Patrono Romolo e come ogni anno viene proclamato il Cittadino Benemerito e vengono assegnati i Premi San Romolo.

Un premio che, grazie anche alla Famija Sanremasca, è diventato un impulso a soffermarsi anche ai valori civili e al destino della comunità cittadina.

Sono sei le onorificenze che verranno consegnate.

Cittadini Benemeriti: Elsa Ausenda e Marco Renato Carlo. Uniti nella vita e nel lavoro. Hanno gestito con successo un’armeria in Via Roma, introducendo negli anni ‘60 la vendita di articoli sportivi, e gestito il Tiro a segno e Tiro a Volo. Non avendo figli decidono di mostrare riconoscenza alla città per la loro agiatezza. Dopo la morte nel 2016 del marito, la signora Ausenda ha donato alla Lilt alcuni immobili per farne un centro di assistenza. Per esaudire un desiderio espresso dal consorte, alpino, prigioniero di guerra in un lager tedesco, il 2 giugno ha donato alla città il monumento ai Caduti distrutto nel 1942 per recuperarne il metallo

Premio San Romolo per l’Imprenditoria ai Fratelli Piero e Enzo Fogliarini, titolari dell’omonima ditta a gestione familiare nata negli anni’30 con Filippo Fogliarini.

Premio San Romolo per lo Sport a Daniele Moraglia, direttore delle vendite di due importanti aziende di articoli sportivi. Dal 2004 è presidente della Riviera Triathlon 1992 e del Comitato Sanremo Marathon. Per anni consigliere della Federazione Italiana Triathlon e presidente del Comitato Regionale è stato insignito dal Coni della Stella di Bronzo e dal Coni Liguria del’Oscar dello Sport

Premio San Romolo per la Cultura: Alberto Guglielmo Manzoni, ricercatore di storia, scrittore e conferenziere, traduttore dal tedesco di saggi.

Premio San Romolo per le Opere Sociali a Paolo Alberti, amministratore della Kismet , ha ideato ed è presidente del Gef, il più importante evento nazionale della creatività nel mondo della scuola, di SanremoJunior e di GiocoSanremo.

Il riconoscimento di Amico di Sanremo è stato assegnato all’Ammiraglio Giovanni Pettorino, Comandante Generale della Guardia Costiere. Tra i tanti incarichi è stato anche Capo dell’Ufficio Circondariale marittimo e Comandante del Porto di Sanremo.

Il programma

Sabato 13 ore 10.30: Basilica Concattedrale di San Siro: Solenne celebrazione presieduta dal Vescovo Suetta.

Ore 16: Teatro del Casinò – presentazione del libro di Giancarlo Rilla “Verezzo – storie di santi, di codici e di cavagni” Attribuzione dei Premi San Romolo

Domenica 14 ore 16.30 Teatro del Casinò: “Concerto di San Romolo a cura del Circolo Ligustico”