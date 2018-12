Su numero di dicembre la rivista Altroconsumo ha pubblicato un test interessante che classifica, con un punteggio da 70 a 45, le 18 marche più diffuse di panettone in vendita nei supermercati e nei principali punti vendita a diffusione nazionale.

Qual è il migliore panettone italiano? La classifica di Altroconsumo

Prove di laboratorio che hanno valutato la presenza di canditi, uvetta passa e burro, ma anche una valutazione sull’aspetto sensoriale da parte di selezionati pasticceri professionisti, oltre a qualche decina di consumatori. Quando viene servito il panettone – sottolineano glie esperi sondati da Altroconsumo “deve risultare morbido e soffice, non avere difetti come buchi nella pasta e fondo bruciacchiato, mentre gli alveoli all’interno devono essere grandi e non omogenei”.

Da 70 a 65 il test valida di “buona qualità” i panettoni analizzati. Da 62 a 45 la qualità è indicata come “media”. Singolare come panettoni a bassissimo costo si piazzino nelle prime posizioni, a discapito di altri – in alcuni casi più rinomati. I prezzi (per panettoni da un chilogrammo) variano dai 3,29 ai 36 euro dei più prestigiosi.

I parametri presi in considerazione dai test di Altroconsumo sono stati in particolare quattro:

1) etichetta

2) analisi di laboratorio (frutta, peso, tuorlo d’uovo, burro, lieviti e muffe)

3) assaggio dei consumatori (aspetto, odore, consistenza)

4) assaggio degli esperti (aroma, aspetto esterno, aspetto interno, presentazione).

Questi i risultati pubblicati da Altroconsumo

Nella classifica sottostante pubblichiao il marchio del panettone, il punteggio e il prezzo medio proposto in supermercati o punti vendita.

1° – Vergani Il Panettone Milano 70 (13,50 euro)

2° – Carrefour Il Panettone classico 68 (3,69 euro)

3° Iginio Massari Il Panettone Bresciano 67 (35 euro)

4° Tre Marie Il Panettone Milanese 67 (11,92 euro)

5° Balocco Il Panettone 66 (4,99 euro)

6° Maina Il Panettone Ricetta Classica 66 (5,56 euro)

7° Le Grazie Il Panettone Basso Classico 65 (3,69 euro)

8° Sapori e Dintorni Conad Il Panettone Tradizionale di Milano 62 (8,90 euro)

9° Coop Fior Fiore Panettone basso Ricetta Classica 62 (8,95 euro)

10° Cova (Montenapoleone) Panettone Tradizionale 61 (36 euro)

11° Bonifanti Panettone Gran Milanese 61 (17,90 euro)

12° Galup Il Panettone Gran Galup Classico 59 (16,90 euro)

13° Motta Il Panettone originale 56 (5,44 euro)

14° Bauli Il Panettone Classico 55 (5,58 euro)

15° Sapori Panettone 54 (10,77 euro)

16° Favorina (Lidl) Panettone Classico 53 (3,29 euro)

17° Paluani Panettone soffice Ricetta classica 46 (4,99 euro)

18° Duca Mosca (Eurospin) Panettone 45 (3,49 euro)