Firmato il protocollo di gestione e monitoraggio sicurezza per riaprire da domali il traffico sulla A26.

È stato firmato in Prefettura a Savona il protocollo di gestione del piano di monitoraggio e sicurezza della A6 Torino-Savona, indispensabile per la riapertura del tratto della carreggiata nord crollato domenica scorsa. Autostrada dei Fiori sta lavorando per riaprire da domani la carreggiata sud a doppio senso di marcia con salto di carreggiata. A breve verrà comunicato l’orario preciso.

“Lo slittamento è stato reso necessario da ulteriori integrazioni e verifiche, dopo le forti piogge della giornata di ieri. La sicurezza dei cittadini è al primo posto, quindi è stato giustamente ritenuto di aspettare qualche ora in più”, ha commentato il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “Domani dovremmo essere in grado di riaprire anche la SP 29 di Cadibona e liberare così la valle dall’isolamento”.