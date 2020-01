L’edizione numero 42 si svolgerà in Arabia Saudita

Si scaldano i motori per l’edizione numero 42 della Dakar che inizierà domenica 5 gennaio. L’edizione 2020 si svolgerà in Arabia Saudita e profumerà anche un pò di Liguria con il centauro imperiese Maurizio Gerini. Atterrato in terra araba ieri si è già messo al lavoro per preparasi alla dura prova che lo aspetta. Dopo la preparazione della moto il prossimo passo sarà quello della verifica tecnica e poi, la competizione entrerà nel vivo.

Classe 1985 capisce sin da bambino cosa vuole fare: l’enduro è già scritto nel suo destino. Per tre volte è campione italiano mentre nel 2008 si classifica secondo al nel Campionato Europeo. Dopo dieci anni di competizioni approda per la prima volta alla Dakar nel 2018 classificandosi al 22esimo posto mentre l’anno successivo, nel 2019, scala la graduatoria piazzandosi al 14 esimo posto. In sella ad una Husqvarna Fr 450 Rally fa parte del team Solarys Racing.

Duro il percorso di questa edizione che si snoderà in dodici tappe per un totale di 7.856 chilometri tra auto, moto, quad e camion. Si partirà da Gedda domenica 5 con l’arrivo programmato per il 17 di gennaio a Qiddiyah.