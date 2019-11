La circolazione sulla linea Ventimiglia – Limone -Cuneo rimane interrotta in territorio francese. Disponibili i collegamenti ferroviari tra Limone Piemonte e Cuneo.

Collegamenti ferroviari tra Liguria e Piemonte: tutte le indicazioni di Trenitalia

Proseguono senza sosta le attività dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per il ripristino della piena funzionalità delle linee ferroviarie.

Riattivata la circolazione su entrambi i binari tra Loano e Albenga, linea Genova-Savona-Ventimiglia, e riaperta la tratta Alessandria – Acqui Terme sulla linea Savona – Acqui – Alessandria con rallentamento di velocità tra Sezzadio e Gamalero. Rimane sospesa la circolazione sulla tratta Acqui Terme – Savona.

Al momento la viabilità stradale tra Acqui e Savona rimane interrotta senza la possibilità di attivare il servizio bus che sarà organizzato in funzione dell’evoluzione delle disponibilità stradali.

Ripristinata la velocità sulla linea Acqui Terme-Ovada-Genova, permane rallentamento precauzionale a 30 km/h nella sola tratta Ovada-Prasco con lievi allungamenti dei tempi di viaggio.

Sulla linea Savona – S. Giuseppe – Torino la circolazione è attiva sull’itinerario via Altare con riduzione di velocità a 50 km/h tra Savona e Altare mentre l’itinerario via Ferrania rimane interrotto (foto allegate). I treni Acqui Terme – Savona sono cancellati, i treni Torino – Savona e Fossano – Savona sono deviati via Altare con allungamenti dei tempi di viaggio. Non è possibile raggiungere le fermate di Santuario, Ferrania, Bragno, attualmente anche la viabilità stradale per le località rimane interrotta. Sulla linea Torino- Savona è attivo un rallentamento a 50 km/h tra Mondovi e Fossano per allagamento nei pressi di Trinità

I viaggiatori in partenza da Savona e diretti ad Alessandria e Acqui Terme sono autorizzati da Trenitalia ad utilizzare i treni via Genova con il biglietto in loro possesso senza maggiorazioni di prezzo.

La circolazione sulla linea Ventimiglia – Limone -Cuneo rimane interrotta in territorio francese. Disponibili i collegamenti ferroviari tra Limone Piemonte e Cuneo.

Rallentamenti sulle linee Alessandria – Chivasso e Domodossola Novara per allagamenti rispettivamente tra Fontanetto e Trino Vercellese e tra Orta e Omegna. Rallentamento precauzionale anche sulla linea Ivrea – Aosta tra Settimo Tavagnasco e Pont Saint Martin per sorveglianza dei movimenti franosi in località Quincinetto.

Potenziati i presenziamenti con il personale Trenitalia dedicato all’assistenza alla clientela nelle stazioni di Genova Piazza Principe, Genova Brignole, Torino Porta Nuova, Milano Centrale, San Giuseppe, Acqui Terme, Savona, Fossano e Cuneo. Bus disponibili nelle principali località per eventuale servizio integrativo via strada.

Prima di mettersi in viaggio è consigliato contattare il Call Center gratuito 89 20 21, consultare la sezione infomobilità e il sito web viaggiatreno.it o seguire i canali social del Gruppo FS Italiane: twitter @fsnews_it; @lefrecce. È possibile ricevere informazioni in tempo reale sul proprio treno e sulla circolazione ferrovia registrandosi al servizio smart caring tramite app Trenitalia.