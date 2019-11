Cinghiali nel Roya

La regione Liguria, con la polizia provinciale, ha organizzato per oggi un intervento di controllo faunistico lungo il greto fiume Roya, finalizzato alla rimozione dei cinghiali. L’intervento, che avviene sulla base di una ordinanza sindacale, è autorizzato dall’articolo 36 della legge regionale 29/94. Si tratta di un intervento finalizzato alla cattura di cinghiali, ma non di caccia. Quindi gli animali potrebbero essere semplicemente addormentati e portati altrove, anche se non si esclude l’uso del fucile.

