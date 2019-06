È andata in onda una puntata del celebre programma 4 Hotel, condotto dallo chef Bruno Barbieri, ambientata nella nostra Liguria

Il programma 4 Hotel

Condotto dal famoso chef Bruno Barbieri, noto volto televisivo grazie alla sua partecipazione come giudice a Masterchef, il programma gira l’Italia in lungo e in largo alla ricerca delle migliori location alberghiere. I parametri presi in considerazione sono tanti: pulizia, atmosfera, posizione, cucina. In ogni puntata, sotto la lente rigorosa di Barbieri vengono esaminati quattro hotel. Il migliore, sommando i voti degli sfidanti e dello chef, si aggiudica un premio di 5mila euro da investire nella propria attività.

La puntata in Liguria

Barbieri si è recato in visita nella Riviera di Levante, dove a sfidarsi sono stati l’hotel Villa Pagoda a Nervi, la Locanda del Parco a San Fruttuoso di Camogli, la Villa Riviera Suites di Santa Giulia (Lavagna) e l’hotel Astoria di Rapallo.

A vincere Giovanna Frugone e la sua Villa Riviera Suites: si tratta di una bellissima villa degli inizi del ‘900 situata sulla collina di Santa Giulia, nel comune di Lavagna. A fare la differenza, oltre alla vista mozzafiato, l’accoglienza lussuosa dell’estroversa padrona di casa.

