Donne

Una cinquantina di spray antiaggressione e un centinaio di fischietti sono stati distribuiti, stamani, dalla Lega, a Ventimiglia, nella giornata contro la violenza sulle donne. Il banchetto è stato organizzato, in via della Repubblica, nel centro cittadino, alla presenza del commissario provinciale imperiese, Alessandro Piano; del vice governatore della Liguria, Sonia Viale e del segretario cittadino del partito, Andrea Spinosi.

“Come Lega Ventimiglia siamo sempre stati attenti al fenomeno criminalità e alle donne – ha affermato Spinosi -. Già in passato abbiamo organizzato corsi di autodifesa e oggi, abbiamo voluto consegnare alle nostre donne uno spray urticante da utilizzare per la prima difesa”.

L’iniziativa

ha subito colto il favore della cittadinanza. “Una ventina le donne che si sono presentate all’apertura del banchetto. Negli ultimi tempi, infatti, a Ventimiglia diverse donne sono state aggredite da stranieri, soprattutto a scopo di rapina. Sul fenomeno immigrazione, Spinosi avverte: “L’onorevole Flavio Di Muro (di Ventimiglia, ndr) ha già fatto un ottimo lavoro presentando al ministro Salvini un dossier sull’immigrazione e,in effetti, gli arrivi sono diminuiti. Il problema, però, resta quello dei respingimenti ad opera dei francesi, spalleggiati dall’Unione Europea, che chiudono i confini e ci riportano a Ventimiglia tutti gli stranieri che trovano sul territorio”.

Secondo Spinosi

“Col Decreto Sicurezza, che sarà approvato entro dicembre, sono sicuro che il fenomeno diminuirà”. Per Alessandro Piana: “Lo spray al peperoncino che consegnamo oggi è uno strumento di difesa e non di offesa e permette a una donna, se aggredita, di mettersi in salvo e in sicurezza, contro quello che è un fenomenoi sempre più dilagante”.

Della stessa opinione è anche una delle donne che questa mattina ha ritirato lo spray: “Deve essere un deterrente e non va usato a random. E’ da tenere sempre in tasca, perché purtroppo dobbiamo proteggerci contro le sempre più frequenti aggressioni. Come spiegano anche nei corsi, la migliore difesa è la fuga e lo spray, in questo caso, deve aiutarci a scappare se ci troviamo in pericolo: non provoca danni irreversibili, blocca l’aggressore in pochi secondi, provocando tosse e lacrimazione degli occhi. Effetti che scompaiono dopo pochi minuti. Il fischietto, invece, serve per attirare l’attenzione se stiamo scappando”.

