Attenzione ai divieti di sosta e fermata per rifacimento asfalti. L’ordinanza del Comune

Conseguentemente al rifacimento degli asfalti, si comunica che i giorni 11, 12, 13, 14 e 15 dicembre si effettueranno lavori di ripristino della segnaletica orizzontale nelle seguenti vie: Lungomare Italo Calvino, Giardini Vittorio veneto, Via F. Canai, Via Q. Mansuino, Via P.Semeria, Corso Garibaldi, Via S.Francesco, Via Martiri della Libertà, Via N.Bixio, Corso Matuzia e Corso Marconi. Nei tratti segnalati vigerà dunque il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata.

L’ordinanza completa: segnaletica orizzontale