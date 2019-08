ASL1 cerca due dirigenti medici

L’ASL1 ha indetto un Avviso Pubblico (per titoli e colloquio) per la copertura, a tempo determinato, di 2 posti di Dirigente Medico con rapporto di lavoro esclusivo – disciplina Dermatologia e Venerologia. Per partecipare c’è tempo fino al 17 agosto 2019.

Sul sito dell’ASL, alla pagina dedicata, il bando completo con le modalità di partecipazione.