Ha aperto i battenti oggi a Genova la 17esima edizione del Festival della Scienza. Dopo la lectio magistralis di Lorenzo Rosasco (Intelligenza Artificiale 2.0) e la conferenza/spettacolo sul tema “Clima: tempo scaduto!” di Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni si enterà nel vivo domani, venerdì 25 ottobre, con 10 incontri previsti.

Il programma del Festival della Scienza

Mostre e laboratori, venerdì 25 ottobre, saranno aperti dalle ore 9.

Si parte alle 10 (Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale) con il Premio Nazionale Federchimica Giovani, attribuito agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, che si sono distinti per l’originalità e la qualità dei progetti realizzati.

Alle 10:30 (Sala Trasparenza, Palazzo della Regione) Genova City Day con le attività svolte e le iniziative dei cittadini nell’ambito di ClairCity – Citizen Led Air pollution Reduction in Cities, progetto finanziato dall’Unione Europea e al quale Regione Liguria partecipa come partner.

Alle 17:00 all’Auditorium del Galata Museo del Mare Vincenzo Barone, Marco Ciardi, Silvano Fuso e Margherita Venturi parlano di Incredibili Elementi

Alle 17:30, Bibian van der Voorn è protagonista (Sala delle Grida di Palazzo della Borsa) di una lectio magistralis dal titolo Questione di peso (e non solo).

Alle 18:00 lo chef olandese Bjorn Massop terrà uno show cooking al MOG – Mercato Orientale Genova. Contestualmente ci sarà l’incontro “Microalghe… e dintorni” con Franco Antoniazzi, Vincenzo Fogliano e Patrizia Perego alle Cisterne di Palazzo Ducale e Il Sole in una scatola, tavola rotonda in Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale con Andrea Barbensi, Gabriele Beccaria, Alessandro Dodaro, Davide Malacalza e Sergio Orlandi.

Alle 18:30 in Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale è la volta di Videogame: quanti elementi in gioco con Giacinto Barresi, Pietro Guardini, Viola Nicolucci e Marco Saletta.

Alle 21:00 (Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale) L’eco-arte che dà voce alla natura, conferenza/spettacolo con l’olandese Thijs Biersteker alla scoperta di come le ultime tecnologie incontrino alberi secolari, in che modo centinaia di motori trasformino la plastica degli oceani in uno specchio e dove sta scomparendo la foresta pluviale.

Conclude la giornata, alle ore 21:30, La fabbrica cosmica degli elementi (Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale), incontro con Marialuisa Aliotta, Paola Prati e Oscar Straniero.