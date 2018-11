10 wedding planner provenienti da tutta Europa per scoprire le migliori location dove sposarsi in Liguria. Tra queste anche Villa Grock, a Imperia.

10 wedding planner internazionali alla scoperta delle location liguri più romantiche

Ammireranno la vista mare imperdibile che si gode dai giardini della Cervara a Santa Margherita, passeggeranno tra l’incanto dei viali di Villa Grock a Imperia e saranno poi accolti a Villa Lo Zerbino di Genova. Dieci wedding planner da oggi, martedì 13 novembre, a venerdì saranno in Liguria nell’ambito di “Love me in Liguria”. Il nuovo prodotto dedicato al turismo wedding vuole far scoprire le location da sogno che la nostra regione ha da offrire ai futuri sposi.

I 10 ospiti, nella giornata del 16 novembre, saranno coinvolti in un workshop a Palazzo della Meridiana di Genova con una cinquantina di seller liguri (fioristi, atelier, location, fotografi, noleggio auto d’epoca, cake design).

Le location

I 10 buyer provenienti da tutta Europa visiteranno Villa Grock a Imperia, i giardini della Cervara a Santa Margherita, Villa Lo Zerbino di Genova, Villa Durazzo a Santa Margherita, il Grand Hotel Miramare sempre a Santa Margherita, l’Esedra di Santo Stefano a Sestri Levante, l’Eremo della Maddalena a Monterosso, Terrazza Colombo a Genova, Villa Lagorio-l’Orangerie a Celle Ligure, Castello Canevaro a Zoagli.

Love me Liguria

La Liguria è tradizionalmente molto quotata in un settore di nicchia come quello dei “Fiori d’arancio”. “Il segmento, che è in crescita a livello mondiale, è uno dei nostri punti di forza – fa notare Pier Paolo Giampellegrini, commissario di Agenzia “In Liguria” – “Love me in Liguria” è il nostro prodotto turistico regionale, studiato per valorizzare il territorio a livello internazionale nell’ambito del wedding tourism e del turismo romantico”.

Gianni Berrino, assessore al turismo della Regione Liguria: “Noi abbiamo grandi potenzialità in questo settore. Con grande attenzione da parte dei nostri operatori e con una forte campagna promozionale, stiamo consolidando e facendo crescere il fatturato turistico anche nel comparto “wedding””.