Manifestazioni natalizie

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Vallecrosia ha predisposto una vasto programma di eventi natalizi. La rassegna “Aspettando il Natale” è stata organizzata dall’Assessorato alla Cultura e ai Servizi Sociali, guidato dall’assessore Marilena Piardi, in collaborazione con l’assessore delegato alle manifestazioni Patrizia Biancheri.

Si tratta di almeno 21 eventi dal 7 Dicembre al prossimo 10 gennaio. Tutti i sabati pomeriggio in sala polivalente, alle ore 16,00, sarà prevista una presentazione di un libro, non mancheranno però momenti con spettacoli teatrali, almeno tre concerti, la festa di Capodanno, mostre pittoriche e fotografiche, altri eventi ludici dedicati ai bambini.

Tutti i ventun eventi saranno ad ingresso libero e l’Amministrazione comunale ringrazia i tanti volontari e le associazioni che hanno collaborato nell’organizzazione e negli allestimenti.

Le manifestazioni avranno inizio Sabato 7 Dicembre alle ore 15,00, sul Lungomare G. Marconi, con una sorpresa artistica nella nuova area ludica dedicata alla Terza Età. Si tratta di un’area verde attrezzata, nei pressi della foce del torrente Verbone, dove di norma le persone non più giovani si radunavano a giocare a carte e a conversare. L’area è stata fortemente riqualificata in questi ultimi mesi e, sabato, saranno inaugurati alcuni grandi pannelli dipinti a mano con soggetti a tema che resteranno permanentemente ad abbellimento.

Sempre Sabato 7 Dicembre alle ore 16,00, nella Sala polivalente comunale, si terrà la presentazione del libro Il forno di Realdo, autori vari a cura di Loretta Marchi, pubblicato dall’Associazione “Realdo vive”, introdurrà la scrittrice Paola Maccario. “Diciotto scrittori narrano in un volume il borgo di Realdo e la sua montagna, per far conoscere le peculiarità di uno dei più affascinanti paesi dell’entroterra ligure, posto a chiusura dell’alta Valle Argentina, a più di 1000 metri di altezza. ….”. Si tratta della raccolta di diciotto contributi di altrettanti autori, sedici racconti e due poesie, ambientati a Realdo o più genericamente nel territorio alpino tra Piemonte, Liguria e Francia, la così detta “Terra Brigasca”. Racconti di fantasia, noir, cronaca del passato, insomma una variegata e ricca rappresentazione delle suggestioni del nostro ambiente. La letteratura come veicolo di conoscenza della nostra realtà, passata e attuale.

Il messaggio di auguri del sindaco

e dell’amministrazione

Anche questo 2019 sta giungendo al termine, un anno di grande attività per l’Amministrazione Comunale.

Cari concittadini abbiamo iniziato insieme un nuovo percorso, ricco di novità, di proposte, di incontri con la cittadinanza, di coinvolgimento non solo delle associazioni, ma di tutti Voi cittadini per il buon andamento della vita della nostra comunità.

Comunità significa condividere valori e prospettive, diritti e doveri, significa avere dei problemi e cercare di risolverli nel migliore dei modi, nell’interesse di tutti, significa pensarsi dentro un futuro comune da costruire insieme.

Sono stati mesi impegnativi, ma ricchi di soddisfazioni per noi, di cose da fare sono ancora molte, in quanto vogliamo vedere la nostra città rinascere e, quanto mai, abbiamo bisogno della Vostra preziosa collaborazione.

“Aspettando il Natale 2019” non vuole essere solo un calendario di eventi, una ventina circa, ma offrire a tutti, piccoli, adulti e anziani dei momenti di meritato svago e uno spazio in cui tutti i cittadini si possono incontrare, donare un momento di condivisione di tutti quei valori sui quali costruire tutti insieme un futuro migliore, un’occasione per scambiare gli auguri e condividere la gioia del Santo Natale per vivere al meglio la nostra città.

Ringraziamo Voi cittadini, per il calore, la fiducia, la stima che ci dimostrate ogni giorno, attenzioni che ci trasmettono tanta energia e voglia di impegnarci ancora di più nell’ amministrare Vallecrosia.

Un sentito ringraziamento alle Associazioni che con il loro impegno hanno reso possibile realizzare un programma ricco di molti eventi, in grado di coinvolgere tutti, dai piccoli agli anziani ed ai tanti volontari che operano silenziosamente per la collettività.

Ringraziamo le Forze dell’Ordine, che lavorano al fianco di tutti noi, per la nostra sicurezza e tranquillità.

Un grazie particolare ai dipendenti del Comune che ogni giorno, con serietà, lavorano al servizio della Comunità aiutandoci a superare gli ostacoli che incontriamo durante il tragitto.

Carissimi auguri a tutti perché il Natale non sia solo il 25 dicembre, ma tutto l’anno.

Programma di massima

“Aspettando il Natale 2019”

Sabato 7 Dicembre

ore 15,00, Lungomare G. Marconi, sorpresaartistica nella nuova area ludica dedicata alla Terza Età

ore 16,00, Sala polivalente comunale, presentazione libro Il forno di Realdo, autori vari a cura di Loretta Marchi, pubblicato dall’Associazione “Realdo vive”, introduce Paola Maccario

Venerdì 13 Dicembre ore 21,00, Sala polivalente comunale, spettacolo teatrale Il “Servitor…servito” a cura della Compagnia Teatro della Luna di Vallecrosia, regia di Luciano De Stefanis

Sabato 14 Dicembre, Sala polivalente comunale,

ore 16,00 presentazione libro Il paese dove non moriva nessuno, romanzo di Graziano Consiglieri

ore 17,00 intermezzo pianistico a quattro mani e flauti a cura Associazione Musicale GB Pergolesi di Vallecrosia

ore 18,00 inaugurazione mostra fotografica India, caos calmo “ a cura di “Miele Photo & Video”. La mostra proseguirà nell’apertura tutti i giorni dalle ore 17,00 alle ore 18,30 fino al 20 Dicembre

Mercoledì 18 Dicembre, ore 17,00, palestra Istituto scolastico A. Doria, II Torneo di Minisbasket “Aspettando il Natale” a cura Scuole Basket Riviera Fiori e P.G.S.

Venerdì 20, Sabato 21, Domenica 22Dicembre, sul solettone sud di Via C. Colombo, Street food e sull’adiacente pista di pattinaggio “Villaggio di Natale” per i più piccini dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Sabato 21 Dicembre, Sala polivalente comunale,

ore 16,00 presentazione dei libri Il destino in una stella di Roberto Bassi e Volare è il mio destino di Luisa Bozzolo dedicati al Capitano pilota delle Frecce Tricolori Valentino Jansa, caduto da eroe con il suo aereo per evitare una strage nel 1971, introduce Luigi Amorosa

ore 17,30 inaugurazione esposizione opere pittoriche di Lucia Bongiovanni e Claudio Bessone (resterà aperta il 21 e il 22 Dicembre dalle ore 10,00 alle ore 18,00)

Domenica 22 Dicembre

ore 14,00, Solettone sud Via C. Colombo, arrivo Trenino Natalizio con Babbo Natale

ore 15,00, Sala polivalente comunale, “Auguri di Natale” dell’Amministrazione Comunale e consegna doni alle famiglie residenti con un ultrasettantenne.

Segue concerto a cura degli allievi Associazione Musicale GB Pergolesi di Vallecrosia

Giovedì 26 Dicembre ore 20,45, Chiesa parrocchiale di San Rocco, concerto natalizio Puer Natus, l’atmosfera del Natale cantata dalle Corali cittadine

Sabato 28 Dicembre ore 16,00, Sala polivalente comunale, presentazione del libro L’incontro, convivenza tra il migrante Homo Sapiens e l’europeo Uomo di Neanderthal, di Ferruccio Francescotti

Domenica 29 Dicembre ore 20,00, Piazza del Popolo Vallecrosia Alta, “Polenta intorno al fuoco” a cura Associazione Il Borgo Antico

Martedì 31 Dicembreore 22,00, Pista di pattinaggio solettone sud di Via C. Colombo, “Festa di Capodanno” con esibizione della band musicale Resonance e attrazioni varie a cura dell’Associazione la mia Città.

Sabato 4 gennaio ore 16,00, Sala polivalente comunale, presentazione libro Sentiero per la libertà, storia di amore durante il Secondo Conflitto Mondiale, di Raffaella Gozzini

Domenica 5 Gennaio,

ore 14,30, Rotonda Marinai d’Italia Lungomare G. Marconi, “Sbarco della Befana” con un carico di caramelle, cioccolata e una dolcissima….

ore 16,00, Sala polivalente comunale, Concerto per violino e pianoforte del M° prof. Stefano Mhanna

ore 21,00, sala polivalente comunale, Spettacolo teatrale “Favole d’inverno: teatro con musica” a cura del Circolo Reading & Drama, ideazione e regia di Lilia De Apollonia

Venerdì 10 Gennaio, ore 10,30, Rotonda Marinai d’Italia Lungomare G. Marconi, Alzabandiera e cerimonia in onore del Tricolore Italiano, a cura dell’A.N.C.R.I. alla presenza delle scolaresche.