Cittadinanza

Il Comune di Triora, l’antico borgo medievale dell’alta Valle Argentina, ha offerto la cittadinanza onoraria alla cantante e ballerina statunitense Jennifer Lopez, invitandola a trasferirsi, dopo una recente intervista, in cui ha manifestato il sogno di vivere in Italia, in un tranquillo paese, a misura d’uomo, con un ottima qualità di vita e dove poter andare a comprare il pane in bicicletta.

Il testo della lettera

“In quel preciso momento abbiamo pensato che Triora fosse il paese da te descritto. Triora è un villaggio di montagna, situato nella Regione Liguria, a quasi 800 metri di altitudine, facente parte del Parco delle Alpi Liguri è scritto nella missiva dell’amministrazione – ma a soli 30 km dal mare; questa vicinanza tra mare e montagna ne fa un luogo unico e meraviglioso, adatto proprio al cicloturismo in mountain bike”.

Prosegue la lettera: “Conosciuto come paese delle streghe per un’antica, e reale, vicenda di caccia alle streghe, Triora è famosa anche per il suo pane, “il Pane di Triora”. Quindi parte del tuo sogno, a Triora, è già realtà. Il resto lo scoprirai, e siamo sicuri rimarrai affascinata, dal nostro Borgo, che seppur arroccato dista solo un’ora e mezza dall’aeroporto di Nizza.

Sperando di averti incuriosito, saremo felici, anche di una tua semplice visita, durante la quale ti consegneremo con piacere la cittadinanza onoraria”.

leggi QUI le altre notizie