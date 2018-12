Durante la mattinata di venerdì 23 novembre, si è svolto un intervento all’Istituto Fermi di Ventimiglia per il corso Geometri-CAT, organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria.

Gli studenti del Fermi incontrano i geologi Pittaluga e Geranio

L’attività “A scuola con il Geologo”, promossa dal MIUR e dall’Ordine Nazionale dal Consiglio Nazionale dei Geologi ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti ai temi più attuali della geologia, in particolare quelli relativi al rischio idrogeologico. I geologi Pittaluga e Geranio hanno condotto un intervento molto efficace che ha suscitato l’attenzione e l’interesse degli studenti della classi terza e quinta del corso.

La presentazione, ha toccato molti temi, alcuni dei quali di estrema attualità: dal ruolo del geologo, al percorso di studi necessario per diventarlo, ai rischi idrogeologici quali alluvioni e sismi. Chiarita, ad esempio, la differenza tra la Mercalli e la scala Richter; sono state evidenziate le zone esondabili, quindi più a rischio in caso di alluvione, della città di Ventimiglia; è stato spiegato perché alcune parti del nostro territorio sono a maggiore rischio di frana rispetto ad altre; è stata fatta una dimostrazione pratica con un sismografo. Ed ancora una volta, l’analisi delle varie situazioni, ha portato purtroppo ad evidenziare che spesso la responsabilità dei danni dei recenti disastri idrogeologi è da attribuirsi alla superficialità dell’opera dell’uomo.