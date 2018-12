Il Sindacato Italiano Appartenenti alla Polizia di Stato (SIAP) ha messo in campo un’iniziativa per sensibilizzare opinione pubblica ed istituzioni sul delicato tema della gravosità del lavoro degli operatori delle forze dell’ordine “Stop ai suicidi – Supporto psicologico per i poliziotti “, operativo in tutta la Liguria dal 1 gennaio 2019.

Stop ai suicidi – Supporto psicologico per i poliziotti , il progetto del SIAP

“Il lavoro del poliziotto – spiega Roberto traverso, coordinatore nazionale SIAP Sicurezza sui luoghi di lavoro – è tra i più delicati sotto il profilo psicologico. Ma paradossalmente – continua – in Italia, ad oggi, non è ancora stato riconosciuto un solo caso di stress da lavoro correlato” . Il quadro descritto da Traverso è preoccupante “I suicidi in Polizia e nelle forze dell’ordine si susseguono i maniera impressionante, mentre qualcuno – incalza – continua a rappresentare i poliziotti come super uomini o super donne sempre pronti ad affrontare ogni situazione operativa. In realtà – continua – il dipartimento della pubblica sicurezza è perfettamente a conoscenza della delicatezza del caso, ma nascondendosi dietro ad una normativa inadeguata – spiega – preferisce valutare il disagio restando fuori dalla normativa prevista dal D.VO 81/08”

“Ecco perché continuiamo la nostra battaglia per migliorare le condizioni lavorative e sanitarie dei poliziotti”

“Ed Ecco perché – continua Traverso – abbiamo messo in campo il progetto con SIPEM (Società Italiana Psicologia dell’Emergenza S.O.S. Sez Liguria) grazie alla professionalità ed alla disponibilità della dottoressa Cristiana Dentone che coordina il progetto. La prevenzione – conclude – prima di tutto

Leggi QUI le altre notizie de La Riviera