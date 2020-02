Coronavirus

C’è un sospetto caso di coronavirus in Liguria. Si tratterebbe di un ventenne cinese di ritorno dalla Cina, ricoverato al Reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Al momento in corso gli accertamenti sul suo stato di salute per il pomeriggio è prevista una riunione della task force ligure.

Nella Sala Trasparenza di Regione Liguria è previsto un punto stampa del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e del Commissario straordinario di Alisa Walter Locatelli per tutti gli aggiornamenti in materia di coronavirus.

Leggi QUI le altre notizie