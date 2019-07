Revocata la scorta

Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ha revocato il servizio di scorta al procuratore aggiunto, Grazia Pradella, di Imperia. “Sono decisioni che non dipendono da me – commenta il magistrato – e che comunque non incideranno sul mio modo di agire. Continuerò a lavorare serenamente”.

E’ dal 1995, che Pradella è sotto scorta per le indagini condotte a Milano sulla strage di Piazza Fontana, dopo che il collega Guido Salvini seguì la pista che portava agli ambienti del neofascismo veneto.

Nel luglio del 2017, lo stesso Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica dispose il rafforzamento del dispositivo di sicurezza, nei suoi confronti, dopo un furto in abitazione, in cui ignoti forzarono la porta blindata, in pieno giorno, portando via gioielli, ma anche un fascicolo e una notizia di reato. Il magistrato ha ricevuto comunicazione verbale, nei giorni scorsi, della cessazione del servizio.

Leggi QUI le altre notizie