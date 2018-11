Guerra e pace

Un vertice istituzionale, per parlare di fondi strategici regionali e danni provocati dal maltempo, c’è stato nel tardo pomeriggio, a Imperia, tra il sindaco Claudio Scajola (e una delegazione della Giunta comunale) e il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, accompagnato dall’assessore regionale, Marco Scajola, nipote dell’ex ministro.

Un incontro che è avvenuto in un clima disteso, dopo i recenti scambi di veleni tra Toti e Scajola, sulle modalità con cui vengono emesse le allerte meteo. “In politica non si fa né pace né guerra – ha affermato il governatore Toti, all’uscita dalla sala Giunta – a volte si fanno scelte diverse, a volte uguali, nella convinzione di fare il bene delle istituzioni e su questo penso che ci sia una visione comune anche con l’onorevole Scajola”.

Disteso anche il primo cittadino, che ha affermato: “Siamo i rappresentanti di due importanti istituzioni: la Regione e il Comune. I rapporti istituzionali, per chi crede nelle istituzioni, come il presidente della Regione e il sindaco di Imperia, devono essere di correttezza e chiarezza. Questo rapporto da quando sono sindaco, non è mai mancato. Sul piano politico come è stato anche ribadito, ha talvolta delle divergenze ma nel clima di cambiamento e complicazione dello scenario politico italiano, mi pare comprensibile”.

INTERVISTA GIOVANNI TOTI E CLAUDIO SCAJOLA