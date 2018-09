Chiusura negozi domenica: la dura presa di posizione di Toti

Il pensiero del Governatore della Liguria “In un Paese dove il tasso di disoccupazione è sopra la media europea è normale perdere tutti questi posti di lavoro?”

“Ma siamo sicuri che sia una buona idea chiudere i negozi la domenica? Io penso proprio di no: perché poliziotti, carabinieri, infermieri e medici, giornalisti, guardie giurate, operatori ecologici, chi lavora in un cinema, in un albergo, in un ristorante può fare turni festivi e chi lavora in un negozio e in un supermercato no? È una discriminazione doppia!! Non solo i lavoratori hanno diritti diversi, ma chi ha libera solo la domenica non potrà più neppure andare a fare la spesa con la famiglia! E le località turistiche? In un Paese dove il tasso di disoccupazione è ben sopra la media europea è normale pensare di perdere tutti questi posti di lavoro? Mentre nel mondo ormai i negozi stanno aperti giorno e notte, da noi si chiudono. E chi dovrebbe venire ad investire in Italia? Amici, questo Paese ha bisogno di più lavoro e meno regole. La povertà non porta la felicità, anche con qualche ora libera in più. Chiedete ai troppi disoccupati che abbiamo…”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla proposta di limitare le aperture domenicali dei negozi.