Largo Torino

E’ tornata in funzione, dopo anni, la fontana di Largo Torino a Ventimiglia. Il primo segnale di bellezza, funzionalità ed efficienza della Città di Ventimiglia. Arrivando dalla Francia o dal Piemonte le strade convergono nella rotonda di Largo Torino che, sino a pochi giorni fa, non era certo un bel biglietto da visita.

“Ora finalmente possiamo gioire, sembra una piccola cosa, ma in realtà, si tratta di un forte segnale di cambiamento -avverte il sindaco Gaetano Scullino -. Tutti dobbiamo volere una città bella, accogliente, ordinata e pulita”. E prosegue: “Dalle piccole cose si vedono le intenzioni, sono lieto di aver contribuito a rendere bella questa aiuola e aver rimesso in funzione la fontana, ringrazio l’ufficio tecnico comunale e la ditta di Cristina D’Andrea per l’opera svolta. Presto tutta la città sarà pronta a ricevere con soddisfazione turisti e cittadini”.

